Hansi Flick, sobre el calendari: "No estic content veient com ho fan altres lligues"

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat aquest dimecres en la roda de premsa prèvia al partit contra l'Osasuna (21.00) que no està "content" amb el calendari i el poc descans que tindrà l'equip entre partits, a més de les baixes d'internacionals com Raphinha i Araujo, i més veient com gestionen aquesta situació altres lligues.

"Quan juguem fora sempre és a les nou i arribem tard, a la nit, i això no és òptim. No estic content amb aquesta situació. I a més, quan veus com ho fan altres lligues, amb els seus equips, amb els seus clubs, quan juguen la Champions, és totalment diferent la situació", ha manifestat.

A més a més, el tècnic alemany no ha volgut revelar com va ser la seva reacció quan va saber que el partit contra l'Osasuna, ajornat per la defunció del doctor del primer equip, es disputaria dijous. "No vull parlar de la meva reacció perquè no va ser bona. Hem d'acceptar-ho, és així, ho han decidit i ja està. I evidentment, em sembla que no ho podem canviar", ha expressat.

"Potser cal que la UEFA o la FIFA, després d'una pausa amb els equips nacionals, diguin que cal que els jugadors puguin descansar dos o tres dies. És l'única cosa que puc dir, i l'única cosa que podríem canviar, fer que reflexionin. Però al final les coses són així, juguem, hem de jugar, la Lliga ho ha acceptat, diu que hem de jugar i nosaltres, amén, ho fem", ha expressat.