Hansi Flick: "El Barça m'ha canviat completament, ara soc més emocional"

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confessat aquest dilluns que el club blaugrana l'ha "canviat completament" i ara és més "emocional" que quan entrenava el Bayern de Múnic, i ha admès que no li agrada que els seus nets el vegin protestant per la televisió, després de ser expulsat davant el Girona FC, raó per la qual creu que ha de "canviar" el seu comportament.
"En el 2-8 amb el Bayern, en el primer gol era la mateixa foto que en el segon i el vuitè, deien que no somric mai. Ara soc més emocional, aquest club m'ha canviat completament, perquè realment estimo aquest club, estimo Barcelona, estimo la gent d'aquí, i dono el millor per a aquest club", ha expressat el tècnic en la conferència de premsa prèvia al partit de Champions contra l'Olympiacos de dimarts (21.00).
L'alemany va ser expulsat en els minuts finals del partit de dissabte entre el Barça i el Girona per les seves protestes a l'àrbitre Gil Manzano, qui a l'acta va explicar que li va ensenyar una primera groga "per aplaudir" una de les seves decisions "en senyal de protesta", i una segona "després d'haver estat amonestat en fer un gest en senyal de desaprovació". Tot i que no va registrar una botifarra de Flick.
El tècnic, tot i que el club català recorrerà contra la decisió, es perdrà el Madrid-Barça de diumenge al Bernabéu. "Quan em veig per la televisió, no m'agrada. Per ser honest, no m'agrada que els meus nets vegin el seu avi així, haig de canviar el meu comportament", ha dit.
A més a més, no ha volgit valorar les declaracions del president del Barça, Joan Laporta, sobre una "mà blanca" en les últimes decisions arbitrals contra el FC Barcelona en referència als suposats favors arbitrals al Reial Madrid. "Fa 16 mesos que soc aquí, vosaltres ho sabreu millor que fa més temps que hi sou", ha afirmat als mitjans.