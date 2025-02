Hansi Flick: "Això de Bellingham va ser una falta de respecte"

"No mirem gaire la taula, però ser líders ens donaria confiança"

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que l'actitud del migcampista del Reial Madrid Jude Bellingham cap al col·legiat Munuera Montero durant el partit davant d'Osasuna, penalitzada amb l'expulsió, va ser "una falta de respecte", tot i que no va voler valorar si li mereix o no una gran sanció, a més de reconèixer que "no" miren gaire "la taula" però que intentaran aprofitar aquest dilluns davant del Rayo Vallecano la possibilitat de situar-se líders de LaLiga EA Sports.

"Crec que és una falta de respecte en qualsevol situació. Però no és assumpte meu, no m'incumbeix, no haig de decidir respecte a la situació. Als meus jugadors els dic, per què perdre el temps i per què malgastar l'energia per dir segons quines coses a l'àrbitre? Tenim una persona al camp que té tot el dret a parlar amb l'àrbitre, i aquest és el capità. Cal acceptar-ho tal com és", va declarar en una roda de premsa.

A més, va posar l'exemple d'un altre esport. "M'agrada molt també l'handbol, i aquí quan l'àrbitre xiula, la bola va a terra i cal defensar. I això és el que importa. Jo crec que podem aprendre moltíssim també d'aquest esport. No m'agrada aquesta mena de comportaments, i és una cosa precisament que he dit avui als meus jugadors. Quan rebem una targeta vermella, ens afebleix, i no volem això", va expressar.

D'altra banda, el tècnic alemany va parlar de la possibilitat de situar-se líders aquest dilluns. "Moltes vegades no mirem la taula. Sí, és important mirar la taula i veure el que passarà, però encara queda molt camí per recórrer. El que volem és demostrar el rendiment que estem duent a terme des de l'any nou. Veig en els entrenaments l'equip té molta confiança, confio en la seva força. S'estan divertint en entrenar, es diverteixen en jugar, i això és importantíssim", va indicar.

"Tinc la sensació que realment l'equip vol demostrar com de bo que és, volen mostrar la seva mentalitat. Per nosaltres, els entrenadors, és extraordinari poder-ho veure. Els encanta entrenar, adoren millorar. És el que podem veure. Respecte al campionat, tenen la confiança dels entrenaments també en els partits. Cada dia volem millorar, ser millors, i cal seguir avançant en aquest sentit", va prosseguir.

També va confirmar que dissabte va veure els partits de Reial Madrid i Atlètic, tots dos resolts amb empat davant d'Osasuna i Cèltic, respectivament. "Sé tot el que passa. Va ser primerenc, així que em vaig informar bé. Per mi realment el que importa és enfocar-nos en nosaltres. Crec que és el millor que podem fer. Sé que és important pel Reial Madrid liderar la taula, per a tots és molt important. Ajuda moltíssim i ens donaria confiança. Però primer cal jugar 90 minuts o més, i hem de guanyar. Hem de demostrar demà que tenim un rendiment genial", va asseverar.

En aquest sentit, Flic va explicar que el fet de poder recuperar el liderat demostra "que LaLiga està molt renyida i que hi ha molts equips que poden guanyar". "Això és molt bo per a vosaltres i per a nosaltres; això és futbol, i després de tots els partits es torna a començar des del principi. Hem d'estar segurs del que fem, i demà volem guanyar", va manifestar.

"El Rayo està fent una feina extraordinària, l'entrenador és increïble. Quan vaig arribar aquí, ja em van advertir que el Rayo és molt difícil i és complicat guanyar en el seu camp. Té un equip supervalent: ataquen, pressionen, són molt bons en les intensitats elevades. Ho van fer allà, a casa seva i van aconseguir el que van aconseguir. Ho estan fent molt i molt bé", va afegir sobre el seu rival.