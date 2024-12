Hansi Flick: "Accepto la meva sanció, però vull que els àrbitres decideixin igual a totes les banquetes"

MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que no gastarà "energia" lamentant la sanció de dos partits per la seva expulsió en el partit davant del Reial Betis, i espera que els àrbitres "decideixin de la mateixa manera en altres banquetes", a més de demanar als seus jugadors que juguin "100% concentrats" el partit d'aquest diumenge davant del Leganés (21.00).

"Crec que la meva reacció no va ser tan exagerada. Vaig anar a la banqueta. Potser hauria d'haver estat una miqueta més suau. Quan vam començar la temporada li vaig dir a l'equip que jo no vull estar queixant-me al camp, no vull que ens queixem en el terreny de joc dels àrbitres ni dels contrincants. Estem jugant al futbol, posem el focus en això. No val la pena perdre energia amb altres coses que no podem canviar", va declarar en roda de premsa.

En aquest sentit, va recordar que quan un àrbitre pren una decisió "no" es pot "canviar" i que per això "cal acceptar-la". "Haig d'acceptar la vermella. Em sap greu, però aquesta és una lliga diferent a les que jo estava acostumat; acabo d'arribar i ja m'he endut la targeta. Ho accepto i haig de treballar en el meu comportament, però vull que els àrbitres decideixin de la mateixa manera en tots els partits, també en relació amb altres banquetes", va expressar.

El seu substitut a la banqueta serà Marcus Sorg. "Es comunica molt bé amb tots. És un entrenador amb moltíssima experiència, està tenint un acompliment fantàstic aquí, té un gran coneixement del futbol. Crec en ell al 100% i té la competència necessària per gestionar la banqueta demà", va manifestar.

Finalment, Flick ha parlat sobre com avancen les recuperacions. "Després d'una lesió és normal que es trigui una mica a aconseguir el màxim nivell de potencial, això és totalment normal i raonable. Ens encanta que a poc a poc vagin tornant. Ansu avui ha entrenat i ho ha fet molt bé i si molts jugadors poden tornar a jugar és un gran pas per a ells. L'equip mèdic i l'equip tècnic han fet una feina excel·lent", va finalitzar.