El Barça guanya la seva tretzena Champions d'handbol

Europa Press/Contacto/Kacper Staniec
Derrot a Colònia el Füchse Berlin i reconquereix el trofeu continental
MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha guanyat la seva tretzena Lliga de Campions de la Federació Europea d'Handbol (EHF) en superar aquest diumenge en la final de la Final Four a Colònia (Alemanya) el Füchse Berlin (37-34), i s'aferma com l'equip més guanyador del continent.
Els blaugranes, que dissabte es van desfer en la pròrroga de l'Aalborg Handbold danès (32-37), s'han exhibit aquest diumenge enfront del conjunt germà, a remolc en tot moment en un partit en què el portuguès Luis Frade, Aleix Gómez i l'eslovè Blaz Janc (el primer amb set punts i els altres dos amb sis cadascun) han guiat els barcelonistes cap al seu dotzè trofeu de la màxima competició continental (1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 i 2024).
El Lanxess Arena ha ofert una primera meitat de clar color blaugrana, amb els de Carlos Ortega contenint gran part dels atacs alemanys, amb Emil Nielsen lluint-se amb vuit parades i, sobretot, neutralitzant un dels seus homes més perillosos, el lateral dret danès Mathias Gidsel.
Els catalans no han estat per darrere en el marcador en cap moment. Un GOL de Domin Makuc, màxim anotador dels seus juntament amb Aleix Gómez en els primers 30 minuts (4), els ha fet desenganxar en el marcador superat el minut 5 (4-2), i Timothey N'Guessan ha pujat la renda superat el primer tercer de la primera part (9-6).
Un parcial de 3-0 ha permès al conjunt culer, també sòlid en defensa, aconseguir el màxim avantatge a deu minuts per al descans (14-9), i només la resistència de l'extrem esquerre Tim Freihöfer, que ha marxat als vestuaris amb sis gols, ha impedit que el quadre germà es quedés sense opcions (20-16).
Dos punts de Lasse Andersson i Gidsel han posat sobre avís al Barça (20-18), que ha respost per mitjà d'Aleix Gómez i Dani Fernández i tres parades consecutives de Nielsen. Blaz Janc i Luis Frade han fet pujar la renda per primera vegada a +6 en el minut 37 (25-19).
Els alemanys, però, han resistit fins i tot després jugar en inferioritat, apropant-se en el comptador (27-23). Faltant un quart d'hora, una incomprensible targeta vermella a Ludovic Fabregas, baluard defensiu dels blaugranes, per una jugada sobre Gidsel, ha permès al quadre berlinès quedar-se a només tres gols després que Tobias Grondahl anotés el set metres (27-24).
Els campions de l'ASOBAL no han perdut la calma i han guanyat en l'intercanvi de cops que caracteritzav els últims minuts, tot i que Füchse Berlin ha arribat a situar-se a només dos gols (32-30). Una altra expulsió en el minut 53, en aquest cas de Max Darj pels alemanys, ha acabar per redreçar el camí dels d'Ortega, que prenen el relleu del SC Magdeburg com a campions d'Europa.