Gvardiol entra a la llista del City i Walker i Aké en queden fora

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Josko Gvardiol és la gran novetat a la llista de convocats del Manchester City per a l'anada de quarts de final de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid, mentre que Kyle Walker i Nathan Aké no estan recuperats de les seves lesions i seran baixa.

El Manchester City ha anunciat els 23 jugadors que formaran part del viatge a Madrid per al partit, entre els quals finalment hi ha el croat, que era dubte per al partit després de ser substituït en l'últim duel contra el Crystal Palace per precaució.

Els qui no jugaran l'anada de quarts de final són els també defenses Nathan Aké i Kyle Walker, que continuen amb lesions musculars i que ni tan sols van participar en l'entrenament previ al desplaçament a la capital espanyola.

Els convocats de Guardiola per al partit són Rúben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Erling Haaland, Jack Grealish, Jérémy Doku, Rodrigo, Kevin De Bruyne, Stefan Ortega Moreno, Julián Álvarez, Bernardo Silva, Sergio Gómez, Josko Gvardiol, Manuel Akanji, Matheus Nunes, Ederson, Scott Carson, Phil Foden, Oscar Bobb, Mahamadou Susoho i Rico Lewis.