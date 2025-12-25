Publicat 25/12/2025 14:51

Guillem Pujol i Laura Rodríguez tornen a guanyar la històrica 'Copa Nadal' del CN Barcelona

Un grup de persones participa en la 116 Copa Nadal
Laura Rodríguez i Guillem Pujol han tornat a guanyar la històrica 'Copa Nadal' del Club Natació Barcelona aquest dijous dia de Nadal, en què s'ha celebrat l'edició 116 al Moll de Drassanes.

Pujol, el nedador amb més victòries en aquesta competició amb 12 vegades consecutives, ha aconseguit un temps d'1:48 (millorant el seu 1:50.9 de l'any passat) i Rodríguez, que ha guanyat 6 vegades, ha fet el recorregut en 2:02.

El CN Barcelona organitza la travessia de natació de 200 metres, considerada la més antiga d'Espanya, cada 25 de desembre en el Port de Barcelona.

