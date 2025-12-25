Guillem Pujol i Laura Rodríguez tornen a guanyar la històrica 'Copa Nadal' del CN Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
Laura Rodríguez i Guillem Pujol han tornat a guanyar la històrica 'Copa Nadal' del Club Natació Barcelona aquest dijous dia de Nadal, en què s'ha celebrat l'edició 116 al Moll de Drassanes.
Pujol, el nedador amb més victòries en aquesta competició amb 12 vegades consecutives, ha aconseguit un temps d'1:48 (millorant el seu 1:50.9 de l'any passat) i Rodríguez, que ha guanyat 6 vegades, ha fet el recorregut en 2:02.
El CN Barcelona organitza la travessia de natació de 200 metres, considerada la més antiga d'Espanya, cada 25 de desembre en el Port de Barcelona.