Guardiola, quarta final de Champions a la recerca d'un segon triplet

L'entrenador 'citizen' aconsegueix el seu tercer títol en la seva quarta final de Champions League



MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'espanyol Pep Guardiola ha guanyat aquest dissabte amb el Manchester City el seu tercer títol de la Lliga de Campions en qualitat d'entrenador, culminant així el seu segon triplet de Lliga nacional, Copa nacional i màxim torneig continental, 14 anys després d'haver-ho aconseguit amb el FC Barcelona.

Un gol del migcampista espanyol Rodri Hernández durant la segona part de la final contra l'Inter de Milà, li va valer al City per aixecar el trofeu a Istanbul (Turquia). I d'aquesta manera, Guardiola va fer un altre pas gegant en el seu palmarès, sumant aquesta nova 'Orejona' a una vitrina en la qual ja hi tenia la del 2009 i el 2011.

A més, la victòria va ser per al de Santpedor el segon triplet com a tècnic. El del 2009, amb el Barça, quan va guanyar la Copa del Rei, va segellar uns dies després la dinovena Lliga culé i es va fer amb la seva primera Champions en guanyar per 2-0 a Roma (Itàlia) contra el Manchester United.

Guardiola va perllongar aquest èxit amb un històric sextet en emportar-se la Supercopa d'Espanya i la Supercopa d'Europa després de l'estiu, i el Mundial de Clubs quan s'acostava l'hivern. El 2011, va tornar a guanyar el màxim torneig del 'Vell Continent' amb l'equip blaugrana; va batre una altra vegada els 'diables vermells', per 3-1, a Wembley.

No obstant això, la Copa d'Europa se li havia resistit fins que va arribar a l'Estadi Olímpic Atatürk d'Istanbul. Malgrat la seva reeixida etapa posterior en el Bayern de Munic, amb multitud de títols a escala nacional, mai no va aconseguir una altra final de la Champions fins que va aterrar a casa del City a la ciutat de Manchester.

Va ser en el curs 2020/21, però un gol del davanter alemany Kai Havertz va evitar llavors que Guardiola triomfés i va donar el títol al Chelsea FC (1-0), gràcies a una final en què els 'citizens' es van mostrar per sota de les expectatives a Do Dragão (Portugal). L'entrenador català tornava a fregar la glòria, però faltava un últim pas.

Va ser llavors quan es va fer viral a les xarxes socials la seva reacció la cerimònia de premis, ja que Guardiola va celebrar la segona posició besant la medalla de plata tant bon punt la va rebre. Ser subcampió no era un fracàs per ell, sinó un pas més perquè Manchester City alcés l''Orejona'.

Havent-se venjat del Reial Madrid en les semifinals d'aquest curs 2022/23, guarint així les ferides de la seva increïble derrota en la pròrroga de la passada campanya a l'Estadi Santiago Bernabéu, al de Santpedor tan sols li faltava superar l'Inter per aconseguir la primera Copa d'Europa lluny de Can Barça.

Sense l'argentí Lionel Messi a les seves ordres, el nou far per a l'atac era, sens dubte, Erling Haaland. Paradoxalment, el noruec va estar molt poc encertat aquestes semifinals contra el Reial Madrid i també en la final contra el conjunt 'nerazzurri', així que la responsabilitat ofensiva va recaure en l'engranatge coral.

El llegat recordarà Rodri Hernández, autor de l'oportú gol dels 'citizens', i Bernardo Silva, executor de l'assistència. Mentrestant, Guardiola ha igualat en l'estadística amb més Champions Zinédine Zidane, guanyador de tres Champions seguides amb el Reial Madrid (2016, 2017, 2018), i Bob Paisley, artífex de l'era gloriosa del Liverpool (1977, 1978, 1981).

Per davant d'aquests tres noms, l'italià Carlo Ancelotti continua liderant aquesta llista amb quatre trofeus: dos amb l'AC Milan (2003, 2007) i dos més amb el mateix Reial Madrid (2014, 2022). Per més inri, aquesta tercera 'Orejona' li va suposar a Guardiola el seu trofeu número trenta-cinc, catorzè amb el Manchester City.

Són, curiosament, els mateixos títols que va guanyar Guardiola com a entrenador del Barça. Un currículum enorme, de nou trofeus menys que els que posseeix el seu adversari en aquesta recent final d'Istanbul. El líder d'aquest gloriós llistat de tècnics és l'escocès Alex Ferguson, amb 49 trofeus de campió.