Guardiola: "M'estimo més la tornada a casa per experiències passades"

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha afirmat que s'estima més jugar la tornada amb el Reial Madrid a l'Etihad "per experiències passades" i ha evitat dir que el seu equip és "favorit" per passar l'eliminatòria, tot i que creu que el públic els ajudarà.

"M'estimo més la tornada a casa per experiències passades. Al 'rei' de la competició en aquestes situacions no li pots treure favoritisme. El favorit serà el que imposi més el seu joc, però la nostra gent ens donarà suport. Tinc massa bona opinió del Reial Madrid com per pensar que no serà una eliminatòria oberta", ha comentat el català després d'empatar (3-3) l'anada de quarts de final de la Lliga de Campions.

Guardiola té clar que, "per molt bé que ho facis" al Bernabéu, el Reial Madrid "sempre" tindrà oportunitats per "córrer". "Cal mirar de ser una mica millors en l'últim terç, però sabia que passaria, el que passa és que ha passat més del normal per errors de jugadors molt fiables. Hem tingut el partit més o menys controlat en la segona part i el talent d'ells ha empatat el partit", ha afegit.

"Ha estat un partit entretingut i que dignifica la competició. Hem atacat tots dos, hi ha hagut gols increïbles de molta qualitat. El Reial Madrid i el Bernabéu són especials. Ens emportem el resultat i d'aquí a una setmana l'estadi estarà ple. Allà hem de fer la feina i arribar a la semifinal", ha elogiat l'entrenador de Sampedor.

Guardiola s'ha desfet en elogis cap al 'nou' Bernabéu, tot i que s'ha queixat de l'estat de la gespa. "És el que m'han dit els jugadors. El camp és espectacular, és una obra impressionant, però quan jo hi jugava era una moqueta i avui no estava així", ha afirmat.

Finalment, sobre l'actuació de Phil Foden, autor del segon gol del City amb "talent". "No l'hem trobat en la primera part, i no ha tingut el millor partit. El cop del final crec que no és res, estava emprenyat quan l'he canviat, així que crec que està bé", ha conclòs.