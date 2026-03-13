Guardiola: "He perdut moltes vegades a la Champions en totes les fases i m'han massacrat per les decisions"

LONDRES 13 març (PA Media/dpa/EP) -
L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha demanat aquest divendres centrar-se en el partit d'aquest dissabte contra el West Ham United de la Premier League i després pensar en la tornada dels vuitens de la Lliga de Campions contra el Reial Madrid, i ha deixat clar que ja l'han "massacrat" en altres ocasions per les derrotes i les alineacions en partits de la màxima competició continental.
"Aquest dissabte a la nit tenim un partit, un d'important per a la classificació a la Premier League i després tenim el partit de tornada de la Champions. Hi estem acostumats i fa molts anys que vivim aquesta mena de situacions. Ara toca el West Ham i després ja tindrem temps per pensar-hi", ha assenyalat Guardiola en la roda de premsa.
El tècnic català ha insistit que "s'ha de jugar el partit que s'ha de jugar" i centrar-se en el West Ham. "Després del partit, es veurà si hi ha opcions o no. No tenim gaires possibilitats, però ja veurem dimarts. Ara toca el West Ham i la Premier League és el títol més difícil. Continuem aquí, sabem que si perdem punts s'acabarà", ha recalcat.
A més, tot i que el seu rival està capficat a evitar el descens, ha recordat que el seu equip també està "desesperat" per lluitar pel títol contra l'Arsenal FC. "Sempre he dit que quan arribem a les últimes 10 jornades, tots els equips juguen per alguna cosa, és normal. Ara no hi ha segones oportunitats", ha apuntat.
A més, la setmana vinent és crucial per al City, amb el matx contra el West Ham, el partit de tornada a la Champions contra el Reial Madrid i la final de la Carabao Cup contra l'Arsenal. "És un plaer ser aquí, la temporada passada no vam poder viure aquesta fase, així que és genial", ha confessat Guardiola.
El de Santpedor ha estat criticat per la seva alineació contra el Reial Madrid en una eliminatòria en què se'l considerava el favorit. "No és la primera vegada que m'afecta. He perdut moltes vegades a la Champions en totes les fases, moltes, moltes, moltes vegades, i m'han massacrat per les decisions i pel que va passar", ha subratllat.
"Així que no és la primera vegada, però, alhora, continuo aquí en aquest lloc. I, fins l'últim dia, mantindré la posició i defensaré les meves decisions sobre l'alineació. No us convenceré de per què vam perdre perquè són els mateixos arguments de sempre", ha resolt.