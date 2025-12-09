Guadalajara-Barça, Talavera-Madrid, Balears-Atlètic de Madrid i Ourense-Athletic, els setzens de la Copa del Rei

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
CD Guadalajara-FC Barcelona, CF Talavera de la Reina-Reial Madrid CF, CD Atlètic Balears-Atlètic de Madrid i Ourense CF-Athletic Club són els quatre enfrontaments més destacats de la ronda de setzens de final de la Copa del Rei MAPFRE 2025-26.
FC Barcelona, Reial Madrid CF, Atlètic de Madrid i Athletic Club, els quatre participants de la Supercopa d'Espanya, han entrat aquest dimarts per primera vegada en el sorteig de la Copa del Rei 2025-26 de cara als setzens de final de la competició, que s'ha celebrat al saló Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Els blaugranes, vigents campions, i els blancs, finalistes de l'edició anterior, a més dels dos equips blanc-i-vermells, s'uneixen als 28 equips que la setmana passada van superar la segona eliminatòria. Tots han sabut aquest dimarts qui era el seu rival d'una eliminatòria que es resoldrà entre el dimarts 16 i el dijous 18 de desembre.