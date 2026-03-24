Griezmann deixarà l'Atlètic de Madrid a finals de temporada per jugar a l'Orlando City

MADRID 24 març (EUROPA PRESS) -
El davanter francès Antoine Griezmann posarà fi a la seva segona etapa a l'Atlètic de Madrid quan acabi la temporada 2025-2026 per prosseguir la seva carrera a l'Orlando City de la Major League Soccer nord-americana, segons ha confirmat aquest dimarts el conjunt blanc-i-vermell.
"L'Atlètic de Madrid i l'Orlando City SC han arribat a un acord per a la incorporació d'Antoine Griezmann al club nord-americà a partir de la pròxima temporada. El davanter ha viatjat a Orlando, amb permís del club, durant els dos dies de descans concedits al primer equip, per formalitzar el contracte amb el conjunt de Florida", ha assenyalat l'equip madrileny al seu web.
Griezmann va aterrar a l'Atlètic de Madrid l'estiu del 2014 i va passar una primera etapa com a matalasser fins al 2019, quan va fitxar pel FC Barcelona, per després tornar el 2021, primer com a cedit i posteriorment amb contracte fins al 2026, a les ordres de Diego Pablo Simeone.