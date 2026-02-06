La Grand Départ del Tour de França a Barcelona participa en el festival Llum BCN

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La Grand Départ del Tour de França, que sortirà de Barcelona el primer cap de setmana de juliol, també participa en la 15a edició del festival Llum BCN que se celebra des d'aquest divendres fins diumenge amb la proposta artística 'Aurelius on tour'.
En un comunicat, l'Ajuntament de Barcelona explica que es tracta d'una peça d'"humor absurd i sarcàstic protagonitzada per Aurelius i el seu inseparable company Moskito" i que la seva història transcorre durant els moments més emblemàtics del Tour de França.
El regidor d'Esports del consistori, David Escudé, ha destacat que la Grand Départ va "molt més allà de l'esdeveniment esportiu perquè durant tot l'any, l'esperit del Tour serà present en molts esdeveniments culturals i populars de la ciutat, com el Llum BCN".