El Girona imposa el seu objectiu Champions davant un Cadis que veu com el Celtic s'allunya

El Betis guanya el duel 'europeu' al València i el Rayo troba calma contra l'Osasuna

MADRID, 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El Girona ha tornat a ensenyar la versió estel·lar d'una temporada que té més a prop assegurar un lloc en la Lliga de Campions, després de vèncer (4-1) un Cadis que ha vist com es complicava la salvació després de la victòria de l'RC Celtic contra Las Palmas (4-1), mentre que el Reial Betis s'ha emportat un duel directe contra el València.

Els de Míchel no han perdonat un Cadis en urgències, des d'una arrencada demolidora i amb un 2-0 al descans que haurien pogut ser més. Eric García i Iván Martín han fet els gols d'un Girona que ha tornat a ser una màquina de jugar bé a futbol, amb estratègia i finor en un servei de cantonada i una combinació brillant amb un cop de taló de Miguel Gutiérrez com a passada de gol.

Savinho havia estavellat l'última al travesser, però els locals han continuat agradant a Montilivi en la represa. Artem Dovbyk ha marcat un altre golàs (3-0) i, després que Escalante retallés per als andalusos, Portu ha fet el definitiu 4-1. El Girona ha certificat la seva classificació matemàtica per a Europa, amb bon marge per estar en la màxima competició continental.

La derrota del Cadis (25 punts) ha donat valor doble al despertar del Celtic dos dies després de la renovació del seu tècnic Claudio Giráldez. Els de Vigo han golejat un Las Palmas que es continua deixant emportar en un mal final de temporada, dos punts dels últims 24. Iago Aspas, autor de dos gols i dues assistències, n'ha estat el clar MVP.

Herzog ha avançat els canaris als 10 minuts, però el Celtic ha reaccionat amb l'internacional espanyol per acabar arrassant en un segon temps insuls dels grocs. El de Moaña, que no està en la seva millor temporada ni molt menys, ha aparegut aquest dissabte per allunyar el Celtic de la zona de descens, sis punts per damunt.

No tan atabalat però amb necessitat, el Rayo ha fet un pas important per a priori no patir per la permanència en les últimes jornades, amb un 2-1 contra l'Osasuna. L'equip 'rojillo' s'ha avançat a Vallecas gràcies a Moi Gómez, però el segon temps ha estat dels madrilenys. Chavarría, en el minut 80, i Isi, amb un golàs quatre minuts després, han allargat la bona dinàmica de resultats que permet al Rayo ser a Primera un any més.

EL BETIS GUANYA EL DUEL DIRECTE A MESTALLA

En un duel assenyalat en el calendari per la lluita europea, el Betis li ha pres la setena plaça al València guanyant a Mestalla amb un doblet d'Ayoze Pérez (1-2). Els de Manuel Pellegrini han comptat amb un gran Isco, de menys a més donant solucions als visitants, que han dominat des del minut 20 després de frenar l'habitual bon inici 'che' a casa, amb arribades a pilota parada.

El València no s'ha rendit sense lluitar i ha empatat en el segon temps per la insistència que porta per bandera, amb un penal que ha transformat Pepelu. No obstant això, el Betis ha tornat a trobar la xarxa rival, amb més sort que els locals, per signar l'1-2. Un segon triomf seguit que situa de ple l'equip verd-i-blanc en la pugna europea, pressionant una Reial Societat sisena.