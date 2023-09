El Girona goleja el Granada (2-4) i es manté al capdamunt de LaLiga EA Sports

MADRID, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El Girona es manté als llocs alts de la classificació de LaLiga EA Sports 2023-2024 després d'aconseguir aquest dilluns una victòria a l'Estadio Nuevo Los Cármenes, on ha exhibit el seu gran moment amb una golejada per 2-4 a un Granada que li ha sortit cara una primera part molt dolenta i que després ha estat a prop de posar emoció al partit que ha tancat la cinquena jornada del campionat.

L'equip de Míchel continua amb una gran arrencada de lliga i es manté a la tercera plaça, amb els mateixos punts (13) que el FC Barcelona i a dos del líder, el Reial Madrid, el contrari que els de Paco López, que sumen la quarta derrota i tanquen els llocs de descens amb tres punts.

Els visitants s'han endut tres punts del feu nassarita després d'una primera meitat molt sòlida i plena d'eficàcia, en què han castigat els locals, poc després que Myrto Uzuni hagi estat molt a prop de posar l'1-0. No obstant això, Savinho ha demostrat ser una de les revelacions de la Lliga i ha dibuixat una bona jugada, culminada per Victor Tsygankov, amb un potent xut impossible per a Raúl Fernández.

El 0-1 ha desordenat el Granada, que s'ha quedat a mercè del seu rival i un error en la sortida d'Óscar Melendo ha provocat el 0-2 de Savinho amb un altre gran xut des de fora de l'àrea i tres minuts després, en una jugada a pilota aturada, David López ha signat el 0-3.

Després del descans, el Granada ha sortit a buscar el gol que el fiqués en el partit davant un Girona que preferia esperar a aprofitar algun contraatac. Uzuni ha aconseguit el premi a la insistència per marcar l'1-3 i donar esperança a la graderia del Nuevo Los Cármenes.

El conjunt català no ha aconseguit 'matar' el partit amb espais malgrat gaudir d'alguna bona opció i Lucas Boyé ha collat els de Míchel amb el 2-3 en el minut 85. Amb tot, el Girona ha demostrat maduresa i Yan Couto ha acabat tancant la golejada visitant amb el 2-4 final.