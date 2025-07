El Girona FC recupera les franges verticals blanc-i-vermelles a la nova samarreta

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC ha presentat aquest dimecres la nova samarreta per a la temporada 2025-26, amb la principal novetat del retorn a les tradicionals franges verticals blanc-i-vermelles com a símbol d'identitat i pertinença al club, que tindrà el blanc com a color principal.

En aquest nou disseny, l'equip gironí presenta els colors habituals amb les franges verticals en vermell i més protagonisme del blanc, a banda d'un coll polo clàssic i detalls en negre que aporten un toc de distinció i, al frontal, el patrocinador principal Etihad Airways.

A l'esquena destaca el detall de la bandera amb el lema 'Orgull gironí' que vol reforçar el lligam entre club, territori i afició. L'uniforme es completa amb uns pantalons i mitges vermells amb detalls en negre que recupera una imatge icònica que connecta amb la història del club.