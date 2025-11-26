El Girona actua contra la revenda d'entrades per al partit amb el Reial Madrid

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El Girona FC ha anunciat aquest dimecres mesures contundents contra la revenda fraudulenta d'entrades per al partit de diumenge davant el Reial Madrid a l'Estadi Municipal de Montilivi, reforçant el seu compromís amb la transparència i la seguretat de tots els aficionats.
El club ha explicat que s'han identificat pràctiques irregulars en l'adquisició de localitats i que, davant aquesta situació, s'anul·laran les entrades i es bloquejaran els carnets que hagin estat utilitzats i aconseguits de manera irregular.
Paral·lelament, l'entitat activarà els tràmits per sancionar-ne els responsables d'acord amb el reglament intern, que contempla la suspensió temporal de la condició de soci i abonat per un període que pot arribar fins als dos anys en els casos més greus.
El Girona FC ha afegit que es reserva el dret a posar la informació recopilada a disposició dels Mossos d'Esquadra per a les actuacions pertinents i ha recordat a tots els aficionats que s'abstinguin de comprar entrades fora dels canals oficials.
Finalment, el club ha agraït la col·laboració i el compromís de la seva afició per mantenir un entorn respectuós i segur a Montilivi i ha demanat extremar la prudència davant qualsevol oferta que no provingui dels canals autoritzats.