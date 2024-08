Ghekiere guanya a Le Grand-Bornand i Niewiadoma es manté en el liderat del Tour Femení

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

La ciclista belga Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) ha guanyat aquest dissabte la setena i penúltima etapa del Tour de França entre Champagnole i Le Grand-Bornand sobre 166,4 quilòmetres, una jornada de cinc ports de muntanya, un dels quals de primera categoria, mentre la polonesa Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram) amb prou feines ha cedit uns segons del seu liderat.

Ghekiere ha arribat en solitari a la meta de Le Grand-Bornanduno dels dos ports de segona categoria (8,2 km al 4,7%) de l'etapa. La belga ha vençut per davant de la francesa Maeva Squiban (Arkea-B&B Hotels) i de la neerlandesa Demi Vollering (SD Worx-Protime), segona i tercera, respectivament.

Nieviadoma ha pogut mantenir el mallot groc de líder de la cursa una jornada més, després que se l'enfundés amb el segon lloc en la cinquena etapa. Ara, gaudeix de 27 segons d'avantatge sobre la segona classificada, la neerlandesa Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck), i de 37 sobre la francesa Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT), tercera en la general. Malgrat la tercera posició en l'etapa, Vollering queda vuitena, a 1:45 de la polonesa.

En aquesta setena etapa, Pieterse ha estat la primera a culminar la primera pujada de la jornada al Col de la Croix de la Serra (12,2 km a 5.1%) la neerlandesa Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) ha passat primera. I just després s'ha format la fugida del dia amb fins a sis ciclistes, i amb presència de l'espanyola Sara Martín (Movistar Team).

Però un atac de Ghekiere en el penúltim ascens al Col de Saint-Jean-de-Sixt (5,4 km a 5.1%) ha acabat amb la fugida i ha permès a la francesa demostrar la seva qualitat com a escaladora i enfilar l'últim gran port en solitari, quan només quedaven 13 quilòmetres d'etapa.

En les primeres rampes de l'ascens, la francesa ha pogut augmentar l'avantatge i acabar el Montée de Chinaillon amb molta tranquil·litat i seguretat que aconseguiria el triomf. Ghekiere no ha abaixat el ritme mentre l'escamot atrapava les dues corredores que s'havien escapat, una d'elles Martín, per la qual cosa Niewiadoma no ha perdut temps en la general, entrant a 1:23 de la guanyadora de l'etapa, com Vollering. Paral·lelament, Squiban ha creuat la meta a 1:15.

El Tour de França Femení conclourà aquest diumenge amb la disputa de la vuitena i última etapa, entre Le Grand-Bornand i l'Alpe d'Huez, també d'alta muntanya, amb 149,9 quilòmetres i 3.750 metres de desnivell positiu acumulat, amb tot per decidir.