La Generalitat i LaLiga acorden combatre els discursos d'odi i l'assetjament escolar

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat i LaLiga han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per difondre i promoure campanyes de sensibilització amb la finalitat de prevenir els discursos d'odi i l'assetjament escolar en tots els àmbits, "amb especial atenció en l'entorn educatiu, social i esportiu".
L'han signat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor; el conseller d'Esports, Berni Álvarez, i el director d'Afers Públics i Relacions Institucionals de LaLiga, José Montero, informa el Govern en un comunicat.
Menor ha afirmat que un insult o un discurs d'odi en un camp de futbol, "malgrat durar uns segons, pot canviar i afectar la vida d'una persona", i ha subratllat el compromís de la Generalitat contra l'odi.
Álvarez ha destacat l'aliança amb LaLiga perquè "reforça la feina del Govern perquè l'esport sigui un espai d'inclusió, sense odi ni racisme".
Montero ha dit que creuen "fermament en el poder de l'esport" com a eina de transformació social i que aquest acord reforça el seu compromís amb aquesta lluita, especialment entre els joves.