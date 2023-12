La Generalitat farà "el possible" per mantenir l'F1 a Catalunya mes allà del 2026

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat aquest dimarts que faran "el possible" per mantenir l'F1 a Catalunya més enllà del 2026, que és el que contempla el contracte actual que tenen tancat amb els organitzadors.

"Farem el possible per allargar aquesta relació. No tenim coneixement que hi hagi voluntat de canvi. El que sí és una realitat és el que s'ha signat i acordat, que l'F1, com a mínim fins al 2026, no es mou d'aquí, de Catalunya", ha destacat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Tot això després que la Comunitat de Madrid ha subratllat el valor que suposaria que la ciutat acollís un Gran Premi de Fórmula 1 i ha lloat que s'estiguin desenvolupant aquestes negociacions, arran d'una informació d''El Mundo' que apunta a la renúncia dels organitzadors a continuar a Montmeló (Barcelona).

"No competim amb ningú", ha subratllat Plaja, que ha assegurat que mantenen una col·laboració estreta, un contacte permanent i una comunicació fluïda amb els organitzadors.

Malgrat tot, ha afegit que el Govern treballarà perquè el Gran Premi d'F1 es quedi a Catalunya i perquè les pròximes edicions d'aquest esdeveniment, el 2024, 2025 i 2026, siguin "meravelloses i fantàstiques".