Gavi renova amb el FC Barcelona fins al 2030

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

L'internacional espanyol Gavi ha renovat aquest divendres amb el FC Barcelona fins al final de la temporada 2029/30, amb la qual s'assegura la continuïtat en un Barça en què cada cop està sent més important, després de recuperar-se d'una greu lesió, per a Hansi Flick.

"El FC Barcelona i el jugador Pablo Páez Gavira 'Gavi' han arribat a un acord per a la renovació del seu contracte, que el vincularà amb el club fins al 30 de juny del 2030", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.

L'andalús va arribar a la Masia del FC Barcelona el 2015 procedent del Reial Betis i, durant aquesta dècada, ha anat creixent i millorant fins a assentar-se en el primer equip, amb el qual va debutar l'agost del 2021 amb poc més de 17 anys.

"Gavi és pur caràcter, embranzida i personalitat, acompanyat d'una gran tècnica, intel·ligència defensiva i també amb capacitat golejadora", ha assegurat el club en el seu comunicat sobre Gavi, que ha marcat 9 gols amb el primer equip malgrat ser un migcampista tot terreny.

Sens dubte, la part més negativa de la seva etapa a Can Barça va ser el fet d'estar pràcticament un any aturat per culpa del recent trencament complet del lligament creuat del genoll dret i una lesió associada al menisc extern.

El passat mes d'octubre va tornar a l'equip, a poc a poc, i en els darrers partits ha tornat a gaudir de la titularitat i de més confiança, a nivell de minuts, d'un Flick que creu en ell i que l'afalaga en les rodes de premsa, com no fa gaire quan va destacar que Gavi li va demanar que, en comptes d'ell, fes jugar uns minuts el seu company Pablo Torre.

Gavi ha signat el nou contracte aquest divendres en un acte amb el president del FC Barcelona, Joan Laporta, el vicepresident primer, Rafa Yuste, i el director esportiu, Anderson Luis de Souza 'Deco', a les oficines del club.