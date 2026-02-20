Gavi comença a entrenar parcialment amb el grup al Barça

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El migcampista Gavi ha començat a entrenar aquest divendres parcialment amb els seus companys del FC Barcelona i fa un pas més en la seva recuperació, dins un llarg procés a causa d'una lesió al menisc del genoll dret que el va fer passar per la sala d'operacions al setembre.
Gavi ha tingut aquest divendres el primer contacte amb l'equip mesos després de l'operació i "ja afronta la recta final de la seva recuperació", segons ha explicat el club blaugrana.
El migcampista blaugrana, que ja es va lesionar de gravetat el mateix genoll a finals del 2023, es va haver de sotmetre a una artroscòpia per solucionar diversos problemes i el club, en el seu moment, va estipular que estaria entre 4 i 5 mesos de baixa.
El '6' ha participat en la sessió de grup, a la gespa del camp Tito Vilanova, que ha tornat a comptar amb la presència de Pedri i Marcus Rashford, que continuen escalfant motors, i Tommy i Emilio, del Barça Atlètic, que han completat la sessió.
No serà l'últim entrenament abans del partit de diumenge contra el Llevant UD a l'Spotify Camp Nou. Els de Hansi Flick es tornaran a exercitar dissabte en una sessió oberta als mitjans de comunicació durant els primers 15 minuts.