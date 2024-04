Garbiñe Muguruza anuncia la seva retirada del tennis als 30 anys

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La tennista espanyola Garbiñe Muguruza ha anunciat aquest dissabte la seva retirada com a professional als 30 anys, posant fi a una carrera en què ha guanyat, entre altres títols en el circuit WTA, dos trofeus de 'Grand Slam', a més d'haver aconseguit el número 1 del món.

"Ha arribat el moment d'acomiadar-me. Ha estat una carrera llarga, preciosa, amb moments macos, anècdotes... Sento que ha arribat el moment de retirar-me i obrir un nou capítol de la meva vida. Sona molt fort fer servir la paraula 'retirar-me' perquè tinc 30 anys", ha dit en la roda de premsa del seu comiat.

Amb això, l'esportista nascuda a Caracas, que no juga des de fa més d'un any, diu adeu al circuit amb 10 títols WTA, entre ells els de Roland Garros 2016 --enfront de la nord-americana Serena Williams-- i Wimbledon 2017 --davant de Venus Williams--, així com el trofeu de les Finals de la WTA de 2021. A més, l'any 2017 va aconseguir el número 1 del món, que li va permetre ser nomenada millor tennista de l'any.