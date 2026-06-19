El futbolista marroquí Achraf Hakimi serà jutjat per presumpta violació

"M'he convertit en un blanc fàcil, ara podré parlar"
MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -
El Tribunal d'Apel·lació de Versalles (França) ha rebutjat aquest divendres el recurs del futbolista marroquí del PSG Achraf Hakimi, que finalment serà jutjat pel jutjat penal departamental dels Alts del Sena per una presumpta violació a una jove que el va denunciar el 2023.
Segons el Tribunal d'Apel·lació, la investigació preliminar i la investigació judicial conclouen "que hi ha prou proves contra el senyor Achraf Hakimi per justificar el seu processament davant el jutjat penal departamental dels Alts del Sena".
El jugador del PSG havia recorregut la decisió i havia sol·licitat el sobreseïment del cas. No obstant això, s'haurà d'asseure al banc dels acusats per declarar per una presumpta violació a una jove que va conèixer a Instagram i convidada al seu domicili el febrer del 2023.
Achraf està concentrat en aquests moments amb el Marroc en el Mundial de futbol. Malgrat això, ha reaccionat a la notícia. "Avui, una història que no és la meva s'explica en detriment de la meva família, la meva vida i, sobretot, la veritat. De vegades tinc la sensació d'haver-me convertit en un blanc fàcil. Espero aquest judici des del primer dia. I ara l'espero amb impaciència. Per fi podré parlar", ha afirmat.