Víctor Font felicita Laporta però assegura que "el canvi està més a prop que mai"

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
L'excandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font ha felicitat aquest diumenge el president electe, Joan Laporta, després de reconèixer la seva victòria en les eleccions celebrades en el club, però ha assegurat que el model de club alternatiu que defensava la seva candidatura "està més a prop que mai".
"Vull començar felicitant Joan Laporta, el president electe, per la victòria que ha aconseguit avui a les urnes", ha dit davant dels mitjans de comunicació.
L'empresari ha agraït la mobilització dels socis en una jornada que, per a ell, demostra la singularitat democràtica del club: "Vull agrair moltíssim als més de 40.000 socis i sòcies que avui s'han mobilitzat i han demostrat al món que som el millor club del món i que tenim la sort de poder decidir qui està al capdavant de la institució".
"És evident que no hem aconseguit els resultats que esperàvem. Estem tristos perquè la il·lusió de transformar el club i endegar tot el que hem explicat durant aquests últims mesos no ha estat possible", ha afegit.