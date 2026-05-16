Futbol.- Robert Lewandowski anuncia l'adeu al Barça: "La missió està complerta"

Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 16 maig (EUROPA PRESS) -
El davanter polonès Robert Lewandowski ha anunciat aquest dissabte que no continuarà en el FC Barcelona la temporada vinent, acabant quatre temporades en què ha guanyat tres Lligues, una Copa del Rei i tres Supercopes d'Espanya: "La missió està complerta".
"Després de quatre anys plens de reptes i treball dur, és hora de seguir endavant. Marxo amb la sensació que la missió està complerta. Quatre temporades, tres campionats. Mai oblidaré l'afecte que vaig rebre de l'afició des dels meus primers dies. Catalunya és el meu lloc a la terra", diu en un vídeo a les seves xarxes socials.
A més, dona les gràcies a tots els qui l'han acompanyat en la seva aventura a Barcelona: "Gràcies a tots els que vaig conèixer durant aquests quatre meravellosos anys. Un agraïment especial al president Laporta per donar-me l'oportunitat de viure el capítol més increïble de la meva carrera. El Barça ha tornat on pertany. Visca el Barça. Visca Catalunya".
Així Lewandowski, de 38 anys, disputarà aquest diumenge davant del Reial Betis (21.15) el seu últim partit a l'Spotify Camp Nou amb la samarreta del Barça. El polonès s'acomiadarà de l'equip després d'haver marcat, fins ara, 119 gols en 191 partits, que l'han convertit en el catorzè màxim golejador de la història del club.