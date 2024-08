Futbol/Primera.- Crònica del FC Barcelona - Valladolid: 7-0

El Barça brilla amb Olmo de titular i un 'hat-trick' de Raphinha



MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha vençut aquest dissabte 7-0 al Reial Valladolid en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, amb tres gols del brasiler Raphinha, un altre del polonès Robert Lewandowski, un altre del francès Jules Koundé i un altre de Dani Olmo, per a un còmode partit que ha deixat clar l'enorme incidència de l'extrem per millorar la cara de l'equip blaugrana, líder del campionat.

A l'Estadi Olímpic Lluís Companys, la visita dels val·lisoletans es va tornar ràpidament en un suplici. Als quatre minuts, Pedri González va combinar amb Olmo i va obrir la pilota cap al costat dret perquè Lamine Yamal centrés a peu canviat cap al segon pal; Lewandowski ho va domar i va disparar malament, però Olmo va aprofitar el seu lloc per rematar.

Encara que el xut de l'ex del RB Leipzig es va estavellar al pal, ja va ser un gran avís de perill per a Karl Hein. I al minut 10 va ser Raphinha qui va provar al porter estoni amb un cop d'esquerra ras des de la frontal de l'àrea; Hein el va repel·lir i Olmo va marcar, però la jugada va quedar invalidada per fora de joc del dorsal 20 blaugrana.

Malgrat tants contratemps, a Olmo no se li esborrar el somriure i això presagiava coses bones per al Barça. Tal dit tal fet: al 20' van obrir el marcador els locals gràcies a una esplèndida passada del central Pau Cubarsí des del seu propi camp, per al desmarcatge de Raphinha mentre ho intentava atrapar Luis Pérez a la carrera.

L'extrem culer va controlar amb el pit i, arran de terra, va rematar de primeres amb la part exterior del seu peu esquerre per creuar la pilota davant de la sortida de Hein. Només quatre minuts més tard, el Barça va forjar el 2-0 en una acció similar, amb Yamal enviant una altra passada en llarg des de la línia medul·lar cap al desmarcatge de Lewandowski en esprint.

Aquesta vegada el desajustament en el centre del Valladolid l'havia provocat Eray Cömert. Davant d'això, la passada a l'ariet polonès era gairebé un caramel; Lewandowski va acariciar la pilota i va executar un tret creuat, batent sense pal·liatius Hein.

Tot seguit, va respondre el conjunt val·lisoletà per obra de Kike Pérez després de rebre una passada precisa dins de l'àrea, però el seu xut en el segon pal i amb la bota dreta va sortir desviat. Després va haver-hi uns minuts de treva, si bé es va animar el tram final de la primera meitat amb una rematada de Raúl Moro que va repel·lir a boca de canó Ter Stegen.

Va tornar llavors a escena Olmo, que en el 41' es va topar una altra vegada amb el pal. Va ser, això sí, el preludi del 3-0 just abans del descans, gràcies a un córner tret per Raphinha i rematat per Koundé.

Malgrat el seu ampli avantatge, el Barça no va frenar en la represa. Ho va intentar primer Yamal, que va disparar dins de l'àrea cap a la cantonada inferior esquerra, però Hein va desbaratar la jugada. Una mica més endavant, Lewandowski va enviar un xut a boca de canó, després d'una assistència de taló de Yamal en el 57'.

Amb l'objectiu de mitigar l'ímpetu culer, el tècnic del Valladolid va fer un parell de substitucions; però l'uruguaià Paulo Pezzolano amb prou feines va fer efecte, i a més el seu homòleg Hansi Flick també va introduir cames fresques en el camp. Al conjunt blaugrana li van sentar bé els homes de refresc i a sobre va aconseguir el 4-0 per obra de Raphinha.

En el minut 64, Yamal va filtrar una passada a Lewandowski a l'interior de l'àrea rival; encara que dos defenses del Valladolid van entorpir al polonès, ell mateix es va aixecar del terra alhora que picava la pilota perquè Raphinha empenyés al fons de la xarxa. A més, el brasiler va repetir amb el 5-0 en un contraatac guiat per Yamal.

El 6-0 el va aconseguir Olmo, com a premi a la seva insistència, després de trepitjar àrea blanquivioleta, regatejar Cömert i perfilar-se fins a tirar amb la destra des del costat esquerre de l'àrea, de forma creuada i sense opció de que Hein ho desviés. En el remolí d'atac culer, el 7-0 (85') va ser de Ferran en reblar amb el peu dret un centre de Raphinha.

D'aquí a la pitada final de l'àrbitre, els pupils de Flick van portar la pilota perquè expirés el temps. Aquesta victòria significa la quarta del Barça en les quatre jornades disputades a la Lliga, amb 12 punts en el seu caseller per ocupar el liderat. Mentrestant, el Valladolid es queda amb quatre punts en la meitat de la taula, però mirant de reüll cap avall.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: FC BARCELONA, 7 - VALLADOLID, 0 (3-0, al descans).

--ALINEACIONS.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Sergi Dominguez, min.62), Iñigo Martínez, Balde; Casadó (Eric García, min.61), Pedri (Fermín, min.62), Olmo (Torre, min.84); Yamal, Raphinha i Lewandowski (Ferran, min.73).

VALLADOLID: Hein; Luis Pérez, Cömert, Javi Sánchez, Rosa; Juric, Amallah (Chuki, min.56); Kike Pérez (Özkacar, min.88), Iván Sánchez (Mario Martín, min.62), Moro (Meseguer, min.88); i Marcos André (Latasa, min.56).

--GOLS.

1-0, min.20: Raphinha.

2-0, min.24: Lewandowski.

3-0, min.45+2: Koundé.

4-0, min.64: Raphinha.

5-0, min.72: Raphinha.

6-0, min.83: Olmo.

7-0, min.85: Ferran.

--ÁRBITRE: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manxec). Amonesta amb targeta groga Javi Sánchez (min.45), Kike Pérez (min.74) i Mario Martín (min.84) per part del Valladolid.

--ESTADI: Olímpic Lluís Companys, 44.359 espectadors.