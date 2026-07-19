Pedro Sánchez: "Estem en un moment òptim per aconseguir el triomf"

Francisco J. Olmo - Europa Press
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat de "final somiada" la que presenciarà aquest diumenge en el MetLife de Nova Jersey (Estats Units) entre Espanya i Argentina, desitjant el triomf de 'La Roja': "Estem en un moment òptim per aconseguir el triomf".
"És com una final somiada, l'actual campió del món, un país germà, amb el qual ho visc amb molta emoció. A veure si podem fer bé això que deia Luis Aragonés: que les finals no es juguen, es guanyen", ha dit poc abans de la final en una entrevista a TVE recollida per Europa Press.
D'altra banda, Sánchez ha valorat l'actuació d'Espanya en aquesta Copa del Món les últimes cinc setmanes: "Hem anat evolucionant, guanyant en confiança i tenim tot: equip, capacitat de brillar, i sobretot tenim confiança. Espanya ha anat guanyant confiança fins a portar-nos a la final".
"No em posaria en la posició de Luis de la Fuente, és un magnífic entrenador. Els diria això, que és un regal poder jugar una final de Copa del Món, i ser conscients que en quatre anys ens toca a nosaltres: anem a Espanya defensant el títol de campions del món assolit aquí als Estats Units".