L'enquesta a peu d'urna dona com a guanyador Joan Laporta amb el 66,6% dels vots

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
L'enquesta a peu d'urna de TV3 dona com a guanyador dels eleccions a la presidència del FC Barcelona al candidat i president actual, Joan Laporta, amb el 66,6% per cent de vots, enfront del 30,9 de Víctor Font.
En saber-ho, a la zona reservada a la seva candidatura a l'Spotify Camp Nou, Laporta i els seus companys de 'Defensem el Barça' ho han celebrat al crit de 'President'.
Segons aquesta enquesta, l'altre candidat, Víctor Font, de 'Nosaltres', obtindria un 30,9 per cent dels vots.
És un sondeig amb gairebé 5.000 socis enquestats a peu d'urna. El sondeig preguntava al soci: A qui ha votat?, Com ha de ser el retorn de Messi? (president d'honor, jugant o res), el grau de satisfacció amb els obres de l'Spotify Camp Nou i, finalment, S'ha d'imposar el vot telemàtic?.