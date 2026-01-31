Futbol.- Laporta: "M'alegro que el jutge li hagi donat amb la porta als nassos al Madrid"

Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Arxiu
Celebra la renovació de Fermín López i agraeix la feina de Deco
MADRID, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, celebra que "el jutge li hagi donat amb la porta als nassos al (Reial) Madrid", després de saber-se que es desestimaven unes peticions del club blanc sobre el cas Negreira, i confia que "al més aviat possible s'arxivi el procediment".
"El Madrid està aquí d'una manera que jo crec que és impròpia. És impròpia perquè a més s'utilitza per intentar obtenir informació del Barça, una informació confidencial, estratègica, de filosofia de club, de com dirigir el club", ha dit aquest dissabte als mitjans a Elx, on juga l'equip blaugrana.
Laporta creu que "estava fora de lloc la petició que feien" des de l'equip que presideix Florentino Pérez i que per això va ser "desestimada", posant el Madrid darrere d'"una argumentació absolutament incerta" en el cas Negreira. "Ho fan per a això, per mantenir el discurs que tenen en la seva televisió. Saben perfectament que això no és cert", diu.
"Espero que al més aviat possible s'arxivi el procediment, perquè no hi haurà res que acrediti el que està intentant la part actora, i el Barça ja hem demostrat que mai el Barça ha alterat la competició intentant obtenir favoritismes o avantatges arbitrals. Evidentment, m'alegro que el jutge li hagi donat amb la als nassos al Madrid", ha afegit.
Segons Laporta, el jutge deixa clar al Madrid que no és aquest el sistema "per buscar informació del Barça i voler saber coses del seu rival". "És l'intentar ser millors que nosaltres, que és el que intentem nosaltres intentar ser millors treballant, lluitant, fent les coses com s'han de fer i no sempre anant per la porta de darrere", ha dit.
FERMÍN LÓPEZ
D'altra banda, ha valorat la renovació de Fermín López, confirmada divendres, i ha destacat la feina del seu director esportiu, Deco: "Això és un mèrit extraordinari que té Deco. Hem obtingut durant aquest mercat d'hivern més de nou milions d'euros per operacions de jugadors i està treballant molt perquè el Barça tingui present i futur".
"Fermín és un tros de jugador, que a més està molt integrat en el club des de petitó, és una persona extraordinària i és un jugador de gran talent que el nostre entrenador sempre parla meravelles d'ell. Deco i el seu equip això ho tenen molt present i creien que s'havia de millorar el contracte de Fermín. Ho tenim fins a 2031 i la veritat és que estem molt satisfets de la feina que està fent Deco i tot el seu equip", ha afirmat.