Futbol.- Lamine Yamal i Pedri, en l'onze ideal de la IFFHS

Bonmatí, Putellas, Caldentey, Patri Guijarro i Irene Paredes formen part de l'equip de l'any femení
MADRID, 28 des. (EUROPA PRESS) -
Els futbolistes blaugranes Lamine Yamal i Pedri han estat triats en l'onze ideal masculí de 2025 de la Federació Internacional d'Història i Estadística de Futbol (IFFHS), igual que Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Patri Guijarro i Irene Paredes en el femení.
El davanter català i el migcampista canari formen part d'un equip de l'any en què també hi ha l'atacant francès del Reial Madrid Kylian Mbappé; els jugadors del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes i Willian Pacho; l'exporter del PSG, ara en el Manchester City, Gianluigi Donnarumma; el davanter 'citizen' Erling Haaland; i l'artiller del Bayern Munic Harry Kane.
Yamal también va ser reconegut millor jugador en la categoria sub-20, amb 143 punts més sobre el seu perseguidor immediat, el francès Désiré Doue, del PSG. En aquesta categoria, Pau Cubarsí (FC Barcelona) i Dean Huijsen (Reial Madrid) han conformat l'eix de la defensa d'un onze ideal sub-20 del que també forma part Yamal.
En la categoria femenina absoluta, cinc futbolistes espanyoles, campiones de la Lliga de Nacions, han format part del millor onze de 2025: les blaugranes Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro i Irene Paredes i l'atacant de l'Arsenal Mariona Caldentey. Anglaterra, campiona d'Europa, compte en l'equip amb Alessia Russo, Hannah Hampton, Lucy Bronze i Leah Williamson, i ho completa l'alemanya Klara Buhl.
Durant la setmana, la tricampeona de la Pilota d'Or i vigent guanyadora del The Best, Aitana Bonmatí, va liderar el 'Top 5' de millors jugadores de l'any per la IFFHS, seguida de Mariona Carldentey (2ª), Alexia Putellas (3ª), Patri Guijarro (4ª) i Vicky López (5ª).
La blaugrana Vicky López va se triada millor Sub-20 del món amb una diferència de gairebé 70 punts sobre la segona classificada, la madridista Bufona Caicedo. En l'onze ideal d'aquesta categoria destaca també Aicha Camara, internacional sub-19, en el lateral dret.