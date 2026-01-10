Joan Laporta: "Les relacions amb el Reial Madrid estan trencades totalment"

Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 10 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha deixat clar que les relacions amb Florentino Pérez i el Reial Madrid "estan malament, trencades totalment", durant la prèvia de la final de la Supercopa d'Espanya entre tots dos equips al King Abdullah de Yeda.
"Les relacions amb el Reial Madrid, entre el Barça i el Reial Madrid, estan malament, estan trencades. Hi ha diversos temes que ens han distanciat. Si ja érem rivals acèrrims i eterns, ara s'està produint una situació que fa que les relacions no siguin bones, estiguin trencades", ha dit aquest dissabte als periodistes.
El màxim dirigent blaugrana ha compartit la presentació de la final amb el president de la Reial Federació Espanyola (RFEF), Rafael Louzán, i amb el director de Relacions Institucionals del Reial Madrid, Emilio Butragueño, però amb Pérez es veurà aquest diumenge, dia de la final, després dels últims dards entre tots dos.
"No vol dir que no hi hagi un respecte, que sempre hem de mantenir. Actuarem així, amb respecte i de forma civilitzada, però les relacions estan trencades totalment. Tot és reconduïble, però depèn de la voluntat de les parts, i en aquest sentit de moment s'han produït una sèrie de circumstàncies que han fet que les relacions estiguin trencades", ha afegit.