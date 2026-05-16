Hansi Flick: "La marxa de Lewandowski és bona per a ell i potser per al club"

"Sempre ha estat en els moments difícils, és un gran professional i un exemple"
MADRID, 16 maig (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que Robert Lewandowski, que aquest dissabte ha anunciat que no continuarà a l'equip, és "un gran professional i un exemple a seguir" i li ha donat les gràcies pel seu treball de quatre temporades, encara que la seva marxa és "bona per a ell i potser per al club", que podrà "reestructurar-se".
"Ha parlat amb l'equip, s'ha acomiadat. Ha viscut una gran etapa a Barcelona. He treballat amb Robert aquests quatre anys i vam guanyar nou títols junts, tots els meus títols els vaig guanyar amb ell. És un privilegi treballar amb ell perquè és un gran professional, un exemple a seguir. Tots els dies dona el millor perquè el seu cos estigui al màxim nivell, i és el model perfecte per a tots els joves, i per això segueix jugant en aquest nivell", ha dit.
"Ara vol canviar, és bo para ell i potser per al club, que es pot reestructurar. Aprecio molt treballar amb ell, és una fantàstica persona i també un gran jugador", ha dit en la roda de premsa prèvia al partit davant del Reial Betis a l'Spotify Camp Nou.
El tècnic alemany també va destacar el compromís del davanter polonès. "Quan tot estava difícil, ell sempre era aquí, així que mai ho oblidaré", i creu que és una baixa difícil de suplir: "Tindrem temps. Es mereix que tots els aficionats s'acomiadin d'ell i serà titular. El que passarà la temporada vinent encara no ho sé. Estem mirant el mercat, però això no acabat i tenim temps. No és fàcil trobar algú al nivell de Robert, perquè sempre pot marcar 20, 25, 30 gols. És un gran jugador professional, és un gran tipus. Hem de renovar l'estructura una mica".
A més, ha explicat que aquest diumenge es veurà "un equip diferent" sense el migcampista neerlandès Frenkie de Jong, que "no se sent bé". "Amb Marcus hi ha esperances, però no serà titular", ha afegit sobre Rashford, i també ha dit que el defensa danès Andreas Christensen tindrà "alguns minuts".
Sota els pals hi haurà Joan Garcia i no el polonès Wojciech Szczesny, encara que la decisió no té res a veure amb el Trofeu Zamora. "No penso en aquest títol, sempre miro l'equip. Crec que també hem de manejar els minuts del Joan. Tec va merèixer jugar, així que va jugar contra l'Alabès i demà jugarà el Joan", ha dit, descartant que aquest diumenge hi hagi més comiats. "No ho crec, encara que en el futbol tot és possible".
Flick espera que l'equip pugui aconseguir davant del Betis el ple de victòries a casa. "És una oportunitat per guanyar tots els partits a casa aquesta temporada, i és el que volem fer. Sabem juguem contra un equip fantàstic, molt estable durant els últims anys, i tenen jugadors amb molta qualitat individual que poden canviar i decidir els partits. No serà fàcil. Ara estem amb un molt bon esperit i volem guanyar demà".
Ha parlat de l'ambient al vestuari: "He tractat els meus jugadors amb respecte, i això és el que vull d'ells. Som una un equip que vol jugar bé al futbol, amb la pilota. Volem fer feliços els nostres aficionats, i el millor és ser sincers els uns amb els altres. Quan és difícil dir les coses, cal ser sincers. Això és el que vull sempre, ser honest amb els jugadors".
"De vegades haig de prendre decisions que no a tots els agraden, però el més important és l'equip. De vegades també haig de fer un pas enrere perquè és el millor per a l'equip. Em comunico amb els jugadors i els dono responsabilitat per prendre decisions. Ha de ser bo per a tots, i això ajuda als èxits. Robert n'és un bon exemple. Per a mi és important que la qualitat es mostri en el partit. El respecte és crucial", ha afegit.