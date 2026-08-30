Futbol.- Hansi Flick: "És bo que Lamine Yamal somrigui, va per bon camí"

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha assegurat que Lamine Yamal "va per bon camí" i que ja l'ha vist "a un nivell 'top", a més d'afirmar que el recolzarà perquè torni a ser decisiu, i ha explicat que Rodri Hernández ja està "bé" després d'alguns "problemets".
"Sempre és bo que un jugador somrigui, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc somric cada dia. Sé que tothom està preocupat per Lamine, per com està. Ha disputat un Mundial després d'una lesió seriosa i ara ja està de tornada després de tres setmanes de vacances, comença a entrenar", ha dit.
"El primer partit potser no va ser el millor, però vaig estar molt content que ell pogués començar el partit treballant per a l'equip perquè ens dona energia, genera oportunitats", ha afegit en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dilluns davant del Rayo Vallecano.
Lamine va jugar tot el partit contra l'Athletic Club: "Va disputar els 90 minuts contra l'Athletic Club, per a ell està ben romandre els 90 minuts sobre el terreny de joc. L'hem vist en situacions a un nivell 'top', el seu nivell ha estat excel·lent avui. Va per molt bon camí, el que cal fer és recolzar-lo i jo ho faré".
RAPHINHA I RODRI
A més, justifica la seva decisió que Raphinha jugui com a '9': "És el número '9' qui ha de començar la pressió, i ell ho fa molt bé. És un dels nostres líders sobre el terreny de joc, i tothom sap perfectament quan comença amb la intensitat i tothom segueix en la seva dinàmica. De cara a gol, ho està fent molt bé. Per això està jugant aquí, i pot jugar aquí. No és un problema per a ell. També tenim altres jugadors, Fermín, per exemple, ell també podria jugar aquí".
Sobre Rodri Hernández, creu que "ha tingut alguns problemets aquests últims dies", però ell "ja està bé". "Avui ha entrenat bé i tot té molt bona pinta. Estarà llest per partir d'inici, però ja veurem el que fem demà".
EL MERCAT DE FITXATGES
També ha parlat de la possibilitat d'augmentar la seva plantilla abans del tancament de mercat: "Per descomptat que estic content amb el meu equip. Deco està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip, però no tenim cap pressió. Fins ara, Deco ha fet una feina fantàstica, així que per a mi tot està bé. Veure la qualitat en les sessions d'entrenament, com a entrenador, és el més important. Anem per bon camí i estem bé".
"En una temporada poden passar moltíssimes coses, i ara com ara estem bé. És un bon moment, però tot té a veure amb com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador o dos jugadors, es tracta d'estar ben connectats, de tenir un bon ambient, de tenir esperit d'equip, i llavors moltes coses poden passar", ha dit.
"L'ambient que es respira en el vestuari és molt bo, cal seguir així. M'agrada que la situació segueixi a aquest nivell, perquè és molt important per poder aconseguir junts els nostres objectius. Necessitem un gran esperit d'equip; tenim jugadors fantàstics, però l'esperit d'equip és molt important també", ha afegit.
ELS PORTERS, DE JONG, BISIWU, ABDELKARIM
No ha desvetllat si preveu que el croata Dominik Livakovic tregui el lloc de segon porter al polonès Wojciech Szczesny: "Estem contents amb Tek, i Livakovic sap exactament quina és la situació, però estem també molt contents de disposar d'un porter experimentat. El seu fitxatge és un fitxatge de futur, ens estem cobrint".
Sobre Frenkie de Jong, van "dia a dia": "Ha millorat, treballa dur dia rere dia. Tenim una temporada molt llarga per davant, moltíssims partits. Frenkie és un jugador fantàstic, estic content que formi part del nostre equip, ens dona moltíssima qualitat. El necessitem per aconseguir els nostres objectius. Cal gestionar la càrrega de minuts dels jugadors, perquè han arribat molts del Mundial i han participat menys en les sessions d'entrenament i han tingut menys minuts. Cal controlar-ho, gestionar-ho. Tothom vol jugar, és normal, però es tracta de l'equip. L'equip és la prioritat número u; ni jo ni cap jugador".
També ha parlat de la situació del belga Jesse Bisiwu: "Està entrenant amb nosaltres i jugant per al Barça B. Té moltíssim potencial, però encara ha d'arribar al 100%. No és fàcil en un club tan gran com aquest i per a un jugador jove com ell, però ho està fent molt bé en els entrenaments. Pot millorar i segur que ho farà".
Quant a l'egipci Hamza Abdelkarim, ha dit: "No sempre és fàcil. Nosaltres també pensem a donar minuts a aquells jugadors que ho mereixen, i ell ho mereix perquè la seva pretemporada ha estat fantàstica. De cara a gol també va molt bé, té l'actitud i la mentalitat adequada. És el que necessitem. Es mereix jugar i jugarà. Cal donar-li minuts i cal donar-li l'oportunitat també de poder demostrar la qualitat que té en un partit de Lliga".
No ha volgut fer apostes per a la propera Pilota d'Or: "Aquesta no és la meva feina. La meva feina ja és prou difícil com per haver de fer seguiment d'això. Òbviament, hi ha moltíssims jugadors bons també en el meu equip, això sí ho puc dir. Però no soc un fan d'aquestes coses. El que m'interessa és l'equip. Quan l'equip té èxit, les possibilitats d'alçar títols individuals és major. Veiem molt bons jugadors aquí, jugadors de classe mundial, tant a Espanya com a la resta del món, així que no és fàcil escollir-ne un".