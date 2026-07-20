De la Fuente: "Sento orgull, aquesta generació són un exemple per als joves espanyols"

Jose Breton / AFP7 / Europa Press
MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, ha expressat el seu "orgull" per haver acompanyat la generació de jugadors de 'La Roja' que aquest diumenge s'ha proclamat campiona del món, per segona vegada en la seva història, després de derrotar per 1-a Argentina en la final disputada a Nova Jersey, i que són "un exemple" per als joves.
"Sento molt orgull per aquesta generació de futbolistes que han anat creixent amb aquesta idea, donant un exemple de grup, d'equip, de família, amb uns grans futbolistes, amb un potencial i talent excepcional. Sento orgull per haver-los acompanyat en aquest trajecte, és un honor", ha dit en declaracions a Televisió Espanyola (TVE) que recull Europa Press.
De la Fuente ha admès estar "molt emocionat" després de fer la vista enrere. "M'han dit: 'Míster, hem guanyat tot, i això és meravellós. Són una generació de futbolistes que són un exemple per als joves espanyols. Junts som més forts. El partit s'havia d'haver decantat bastant abans, però les grans intervencions de Dibu han impedit que ens poséssim per davant abans. Això és una final de Campionat del Món, però com ens agrada patir estàvem preparats per a tot".
Ha recordat el seu antecessor Vicente del Bosque, el tècnic que va fer campiona del món 'La Roja' a Sud-àfrica 2010. "Ja sabeu l'admiració que sento per Vicente i, sobretot, estic orgullós del que significa per al nostre país. En una final cadascú ha d'utilitzar les seves armes. Davant de grans equips és igual que estiguis amb un menys perquè en qualsevol situació de pilota parada et poden generar problemes. Però ha passat el que havia de passar, la qual cosa en futbol crec que era just i és que guanyés Espanya".