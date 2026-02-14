El FC Barcelona presenta una queixa formal a la RFEF i al CTA pels arbitratges

Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press
Té "dubtes raonables sobre la correcta aplicació" del VAR i demana publicar tots els àudios
MADRID, 14 febr. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha enviat aquest dissabte una carta al president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán; al president del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), Fran Soto; al responsable del VAR i al director de l'Assessoria Jurídica mostrant una "profunda preocupació" per l'arbitratge de l'equip en el partit d'anada de semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid.
El club destaca "falta de coherència en el criteri disciplinari". "El FC Barcelona denuncia l'existència de decisions dispars enfront d'accions de naturalesa idèntica, especialment quant a sancions disciplinàries. Aquesta disparitat genera una sensació de doble vara de mesurar incompatible amb els principis d'equitat, igualtat i seguretat jurídica que han de regir la competició", manifesta.
També assenyala "criteris contradictoris en accions de mà". "El club posa de manifest la incoherència en la interpretació de mans a l'àrea, fins i tot en partits arbitrats pels propis col·legiats. Aquesta falta d'uniformitat reforça la percepció d'arbitrarietat i la falta de previsibilitat en l'aplicació del reglamentva apunta.
A més, ressalta l' "acumulació d'errors rellevants". "Més enllà de casos puntuals, el FC Barcelona assenyala la reiteració d'errors arbitrals flagrants al llarg de la temporada, molts d'ells determinants i en perjudici del club. Aquesta acumulació afecta directament la integritat de la competició i genera una creixent desconfiança", diu.
L'entitat parla també de l' "aplicació i transparència del VAR". "El club expressa dubtes raonables sobre l'ús i la correcta aplicació de la tecnologia, especialment en decisions mil·limètriques que no han estat acompanyades d'explicacions tècniques concloents. També es denuncia la falta de transparència en la gestió i publicació dels àudios del VAR".
Sobre els "criteris en les revisions en el monitor", el Barça "qüestiona la falta d'un criteri clar i homogeni a l'hora d'enviar als àrbitres a revisar jugades al monitor, la qual cosa contribueix a una percepció d'inseguretat i desigualtat en la presa de decisions".
"El club vol deixar clar que aquesta iniciativa no pretén qüestionar la professionalitat del col·lectiu arbitral, sinó reclamar una urgent revisió dels criteris aplicats amb l'objectiu de garantir la uniformitat en les decisions arbitrals, la igualtat de tracte entre clubs i la credibilitat i el prestigi de les competicions", explica.
D'altra banda, el club sol·licita "la publicació íntegra de tots els àudios del VAR, independentment de si existeix revisió a peu de camp, com a mesura essencial de transparència i pedagogia arbitral".
A més, proposa "la creació d'un codi o reglament disciplinari específic per al col·lectiu arbitral que estableixi conseqüències públiques i transparents en casos d'errors greus o negligències, amb la voluntat de reforçar la confiança en el sistema".
"Aquesta proposta no respon únicament a la defensa dels propis interessos, sinó que s'emmarca en la voluntat de contribuir al bon funcionament global de la competició i al benefici de tots els clubs, amb l'objectiu d'evitar que situacions similars es repeteixin i garantir un marc d'actuació clar, estable i equitatiu per a tots", exposa.
"El FC Barcelona exigeix que les seves peticions siguin analitzades amb la màxima serietat i que s'adoptin mesures concretes per evitar que situacions similars es repeteixin en el futur", afegeix.