La Família Reial en la final del Mundial: "Serà un gran espectacle, només queda guanyar"

José Oliva - Europa Press
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
La Família Reial al complet, el rei Felip VI i la reina Letizia, amb la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia, han reconegut els nervis i l'emoció prèvia a la final del Mundial que presencien a Nova Jersey entre Espanya i Argentina, confiant que "serà un gran espectacle" i que "caigui" del costat espanyol.
"Nervis, però també amb confiança perquè aquesta selecció torna a enamorar com ho van fer els seus majors el 2010. VeureM una final espectacular entre dos països germans, i amb dues increïbles seleccions. Serà un gran espectacle i confiem que caigui del nostre costat", ha dit Felip VI en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, instants abans que comenci aquest diumenge el partit a l'Estadi MetLife.
La reina Letizia ha desitjat que tot el país es pugui fondre en la "mateixa alegria". "Estem emocionats, com està tota Espanya, de com està anant el Mundial, de com està jugant la nostra selecció. Només queda guanyar i, com he llegit aquest matí, que tots junts puguem reconèixer-nos en aquesta mateixa alegria".
La Princesa d'Astúries i la Infanta Donya Sofia han dit que viuen la final amb molta il·lusió, i també amb molta alegria per poder presenciar "junts" una cita molt assenyalada per a la selecció espanyola masculina, que busca un segon títol de campions del món 16 anys després.