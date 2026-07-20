Crònica de l'Espanya - Argentina: 1-0

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Espanya s'ha proclamat campiona del món aquest diumenge en el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, en vèncer en la pròrroga Argentina (1-0) en una final en què la vigent campiona d'Europa va superar àmpliament en joc a l'albiceleste, però que va haver d'esperar fins al minut 106 en què Ferran Torres va anotar el gol definitiu.
Andrés Iniesta ja té successor. Ferran Torres, una altra vegada amb un gol en la pròrroga, va donar la seva segona Copa del Món a Espanya. 16 anys han hagut de passar perquè la millor generació de futbolistes espanyols tingui successors. Els Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos, Puyol, Vila o Fernando Torres ara són Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Oyarzabal, Fabián Ruiz o Pedri.
La 'Roja' va superar Argentina en una final en què no va deixar rematar al rival fins als últims minuts de la pròrroga, i en què Unai Simón no va haver de fer cap parada. Moltes més vegades ho va provar Espanya, que va obligar el 'Dibu' Martínez a ser una de les figures del partit amb 11 parades. Així i tot, el futbol va acabar sent just amb el qui més va proposar i més va voler guanyar la final. I són ja 39 els partits oficials que acumula el combinat espanyol sense perdre, en què ha afegit un Mundial, una Eurocopa i una Lliga de Nacions al seu palmarès.
En el costat argentí, Leo Messi es quedava, segurament en el seu últim partit en un Mundial, sense revalidar el títol. I és que la victòria d'Espanya també suposava la fi d'una era d'hegemonia albiceleste que es perllongava des de 2021 amb victòries en un Mundial i dues Copes Amèrica.
Com s'esperava, Luis de la Fuente va repetir l'onze que es va imposar a Bèlgica i França en rondes anteriors, amb Fabián i Rodri a la sala de màquines. Sí va haver sorpreses en el costat argentí. Lionel Scaloni va fer tres canvis pel que fa a la semifinal davant d'Anglaterra, donant entrada a Montiel, De Paul i Nico González enlloc de Nahuel Molina, Paredes i Giuliano Simeone, en part per protegir-se de la banda dreta espanyola.
El partit va arrencar amb Argentina intentant arrabassar el domini a Espanya, però la primera oportunitat clara per a la 'Roja' arribaria abans del minut 5. Una bona combinació va acabar amb Lamine en una posició franca per fer el primer el gol. No obstant això, entre Lisandro i el 'Dibu' van evitar el gol. Una jugada que va despertar els de Luis de la Fuente, que començaven a fer-se amos del joc, encara que mancats de profunditat.
Així, la primera meitat arribaria a la pausa d'hidratació amb igualtat en el marcardor. Un descans de tres minuts que va perjudicar al ritme, i el partit va entrar en tram de control en el centre del camp espanyol. Però les úniques dues oportunitats en què Espanya aconseguiria posar a prova la porteria albiceleste serien dues rematades llunyanes d'Oyarzabal i Cucurellat. Però el marcador no es mouria en uns primers 45 minuts que van portar també la lesió de Lisandro, que va ser substituït per Otamendi.
El pas per vestuaris va ser més llarg de l'habitual a causa del 'xou' del descans en què van participar Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira i Coldplay, a més de comptar amb 'cameos' de Ronaldo Nazario, Ronaldinho o Ted Lasso.
Els pupils de Luis de la Fuente necessitaven posar més fluïdesa i verticalitat al joc i amb aquest repte van saltar a la gespa els mateixos onze jugadors. Sí va fer canvis Scaloni, donant entrada a Paredes enlloc de Nico González.
Amb l'entrada del migcampista del Boca, Argentina va guanyar domini i va avançar la pressió. Espanya, en una triangulació excelsa va estar prop d'obrir el marcador, però va fallar la rematada d'Oyarzabal, just abans que el davanter donostiarra i Fabián abandonessin el camp per deixar el seu lloc a Ferran Torres i Pedri. Tots dos van aportar molt des de la seva entrada.
Espanya estava dominant i es llançava a per el partit amb l'entrada de Mikel Merino i Nico Williams. En el costat argentí, Scaloni va haver de ficar Medina per lesió del 'Cuti' Romero. Els canvis activarien l'equip, i Pau Cubarsí, Laporte i Ferran Torres ho provarien abans que arribés una acció que va poder marcar la final.
En l'afegit, una pressió d'Enzo Fernández, que tenia groga, va acabar amb una aparatosa planxa sobre Pau Cubarsí, que va volar per l'aire. A Vincic, que estava permetent la intensitat argentina, no li va quedar una altra opció que expulsar el migcampista del Chelsea i deixar la campiona del món amb un jugador menys per a la pròrroga. Un temps extra que va estar prop d'evitar Lamine amb una falta directa, però el 'Dibu' va respondre amb la seva desena parada del partit.
El temps extra seria una continuació del domini espanyol que a prop estaria d'avançar-se amb una rematada de cap de Nico Williams, salvat pel 'Dibu' amb una altra magnífica parada. I uns minuts més tard arribaria la polèmica. Pedri trobava Merino a l'interior de l'àrea i el rebuig de la seva rematada l'enviava Nico al fons de la xarxa. Però Vincic va decretar una més que dubtosa falta de Merino sobre Otamendi. Decisió que el VAR va donar per bona.
Però l'èxtasi i la recompensa al que estava passant sobre la gespa arribaria en l'arrencada de la segona part de la pròrroga. Lamine va posar un centre al segon pal per Nico Williams, que la va deixar amb el cdap perquè Ferran Torres es disfressés d'Andrés Iniesta amb un cop d'esquerra que es colava al fons de la xarxa en el minut 106. Un gol per a la història, el primer del davanter del FC Barcelona en el Mundial.
La campiona del món estava claudicant faltant poc més de deu minuts per al final del partit. Aquest temps separava Espanya de brodar la segona estrella en la seva samarreta. Minuts que podrien haver estat menys eterns per a l'afició espanyola si Ferran Torres no s'hagués avançat uns centímetres en una contra que va acabar amb el valencià batent, de nou, al 'Dibu'.
El patiment arribaria en forma de pilotes parades argentines botades per Messi, una d'elles rematant desviat en una posició franca per Giuliano Simeone. Els segons van anar caient a poc a poc fins a arribar al 124 de joc, en què la festa espanyola va explotar en el MetLife Stadium. De fons, Superestrella d'Aitana atronaba en la megafonia.
FITXA TÈCNICA.
--RESULTAT: ESPANYA, 1 - ARGENTINA, 0. (0-0, al descans).
--ALINEACIONS:
ESPANYA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte (Eric García, min.99), Cucurella; Rodri (Zubimendi, min.99), Fabián (Pedri, min.62); Lamine Yamal, Olmo (Merino, min.75), Baena (Nico Williams, min.75); i Oyarzabal (Ferran, min.62).
ARGENTINA: Martínez; Montiel (Molina, min.58), Romero (Medina, min.70), Lisandro (Otamendi, min.44), Tagliafico; De Paul (Simeone, min.70), Enzo, Mac Allister, Nico González (Paredes, min.46); Messi i Julián Álvarez (Senesi, min.102).
--GOLS:
1-0, min.106, Ferran.
--ÀRBITRE: Slavko Vincic (SLV). Amonesta Lisandro (min.40), Paredes (min.52), Enzo (min.82), Romero (90+2) i Mac Allister (min.111) amb groga, i expulsa Enzo (90+3) i Leandro Paredes (120+6) per part d'Argentina.
--ESTADI: MetLife Stadium de Nova Jersey.