El Barça Femení jugarà la final de la Champions en guanyar al Bayern 4-2

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -
El Barça Femení s'ha classificat per a la final de la Lliga de Campions 2025-2025 en imposar-se aquest diumenge per 4-2 al FC Bayern Munic alemany en el partit de tornada de les semifinals a l'Spotify Camp Nou i que s'ha complicat una mica en els últims minuts.
Després d'un partit que tenia controlat en el minut 70 quan guanyava per 4-1, amb doblet d'Alexia Putellas i gols de Salma Paralluelo i Ewa Pajor, ha acabat patint davant de l'embranzida final visitant, encara que la classificació no ha arribat a estar amenaçada.
El conjunt català jugarà el 23 de maig a Oslo davant l'Olympique de Lió francès, que dirigeix el seu exentrenador Jonatan Giráldez, la seva sisena final consecutiva de la Champions, buscant el seu quart títol.