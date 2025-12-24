Futbol.- Bonmatí, Putellas i Caldentey, en el podi de les 50 millors de 2025 de l'ESPN FC

Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 24 des. (EUROPA PRESS) -
Les futbolistes Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Alexia Putellas (FC Barcelona) i Mariona Caldentey (Arsenal FC) ocupen el podi del rànquing de les 50 millors futbolistes de l'any 2025 que elabora 'ESPN FC' des de fa cinc anys a través de les opinions d'experts en futbol femení.
"La llista d'aquest any reflecteix la constant evolució del panorama esportiu. Catorze jugadores van debutar en el nostre 'Top 50', set han tornat després de quedar fora l'any passat, i la carrera pel primer lloc probablement va estar més renyida del que creurien", diu 'ESPN' a la seva pàgina web.
La cadena va demanar a 25 entrenadors i exentrenadors de clubs o seleccions nacionals de primer nivell, directors generals, administradors, jugadors i periodistes que triessin anònimament les 50 millors jugadores de 2025.
En total, 198 van obtenir vots, entre elles vuit espanyoles. Per Espanya, van aportar les seves votacions les periodistes María Tikas i Mayca Jiménez, l'entrenador del Segalles Femení Antonio Contreras i la comentarista de futbol i exentrenadora Natalia Astrain.
Aitana Bonmatí va repetir com la millor per a aquest rànquing malgrat patir una greu lesió a la fi d'aquest any. 'ESPN' destaca de la migcampista "la seva consistència en els partits importants" i que, malgrat ser la número 1, no és la més votada com la millor, sinó Mariona Caldentey.
Després d'aquestes tres futbolistes de la selecció espanyola, el 'Top 5' el completen la davantera anglesa Alessia Russo, que va fer doblet amb la Champions amb l'Arsenal i l'Eurocopa amb la seva selecció, i la jugadora de Malawi Temwa Chawinga, del Kansas City Current.
En el 'Top 50 apareixen 6 jugadores espanyoles més: Patri Guijarro (FC Barcelona/6ª), Esther González (Gotham/8ª), Claudia Pina (FC Barcelona/12ª), Ona Batlle (FC Barcelona/22ª), Irene Paredes (FC Barcelona/31ª) i Vicky López (FC Barcelona/38ª).