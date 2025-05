El Barça femení guanya la sisena Lliga F consecutiva en golejar al Betis

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona s'ha proclamat campió de la Lliga F 2024-25 en vèncer aquest diumenge al Reial Betis (0-9), que ha confirmat el seu descens, en la penúltima jornada, un resultat que li ha permès lligar el seu sisè campionat consecutiu.

L'Atlètic de Madrid ha aconseguir accedir a la Lliga de Campions en vèncer l'Eibar (0-2), i el València ha perdut la categoria amb el seu empat davant del Badalona (1-1).

Amb la confirmació del títol de lliga, el desè de la història de la secció femenina, les blaugranes fan un pas per intentar segellar una altra temporada històrica, en què encara han de disputar les finals de la Lliga de Campions -dissabte 24 de maig davant de l'Arsenal a Lisboa- i de la Copa de la Reina -el 8 de juny davant de l'Atlètic de Madrid-.

Han necessitat uns sis minuts a la Ciutat Esportiva Luis del Sol perquè el conjunt de Pere Romeu encarrilés el seu triomf; en el minut 3, Claudia Pina va posar un centre al cor de l'àrea perquè Ewa Pajor rematés de cap, i tres minuts després era Pina la que anotava el 0-2. L'expulsió de la portera verd-i-blanca Paula Vizoso va acabar per condemnar a les locals, que amb una menys rebia el tant d'Esmee Brugts tot just abans del descans.

En la represa, Pina va tancar el seu 'hat-trick' (min.49 i 52) i a la festa golejadora es van unir les dues Pilotes d'Or culers, Aitana Bonmatí (min.60) i Alexia Putellas (min.67 i 86), i Pajor, que va signar el seu doblet (min.83).

El resultat va oferir el títol a les catalanes i el descens a l'equip bètic, que s'ha quedat a quatre punts de la permanència a sol tres per jugar-se.

El fins ara únic rival de les de Romeu pel títol, el Reial Madrid, va empatar amb el Costa Adeje Tenerife a l'Alfredo di Stéfano (1-1) i va interrompre una ratxa de sis triomfs de lliga consecutius, tot després que Signe Bruun errés un penal en el minut 24 i que un gol de Rinsola Babajide avancés a les canàries; Caroline Moller, en el 89, va igualar per al conjunt blanc.

Mentre, l'Atlètic de Madrid va segellar el seu bitllet per a la 'Champions' mancant una jornada per al final, en superar l'Eibar a domicili (0-2). Els gols de Rasheedat Ajibade i Fiamma permeten a les blanc-i-vermelles aconseguir les 55 unitats i superar en quatre a l'Athletic Club, que va complir amb la seva part en vèncer a l'Espanyol (1-0) però que ja no podrà aconseguir-les; el conjunt basc, però, ha assegurat la seva participació en la Supercopa d'Espanya.

El València va certificar el seu descens a Primera RFEF malgrat empatar a Badalona (1-1), mentre que el RC Deportivo de la Corunya va aconseguir la permanència amb un altre empat, en aquest cas davant del Sevilla FC (1-1).

També va haver-hi repartiment de punts entre Llevant i Madrid CFF (0-0), i la Reial Societat va superar El Granada (4-2), que es queda sense Supercopa en quedar-se a sis punts de les 'lleones'.