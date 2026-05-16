El Barça femení guanya la Copa amb un 3-1 contra l'Atlètic de Madrid

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA 16 maig (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona Femení s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 aquest dissabte amb un 3-1 sobre l'Atlètic de Madrid en la final celebrada a l'estadi Gran Canaria, amb els gols de Claudia Pina, Esmee Brugts i Salma Paralluelo en la primera part.
Les de Pere Romeu han evitat el ressorgir d'un Atlètic que completarà una mala temporada, fora de Champions i amb la trajectòria inversa del seu rival des que va començar el regnat blaugrana.
El Barça, que fa unes setmanes va celebrar la seva setena Lliga F Moeve consecutiva, afegeix la Copa de la Reina a la Supercopa del mes de gener, per completar el seu cinquè triplet estatal.