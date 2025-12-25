Futbol.- Aitana Bonmatí: "La meva idea és tornar a jugar abans de finalitzar la temporada"

Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Arxiu
MADRID 25 des. (EUROPA PRESS) -
La migcampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí confia a jugar encara aquesta temporada després de la seva fractura de peroné, assimilant la seva "primera gran lesió" com un temps de "descans", en "família" i per "tornar millor".
"És la primera gran lesió que he tingut. Perquè n'he tingut altres petites, així, trencaments musculars d'un mes, mes i mig", ha dit, i ha afegit: "I m'ha tocat viure aquest trencament de peroné i de lligaments. Però són coses de l'esport", ha declarat a ESPN.
"Ho intento portar el millor que puc. M'estic prenent aquest temps per estar més per a mi, més tranquil·la, més amb la meva gent i fer coses diferents", ha afegit la tres vegades Pilota d'Or, que es va lesionar abans de la final de la Lliga de Nacions que va guanyar Espanya a Alemanya el 2 de desembre a Madrid.
Bonmatí, fixa en la selecció espanyola i FC Barcelona, amb un calendari extens de títols i competicions, valora aquesta càrrega de partits per assimilar la seva lesió: "Miro enrere i porto una barbaritat d'anys a molt alt nivell, amb prou feines sense descansar, i jugant-ho pràcticament tot, amb el qual això, a més de moltes victòries i molts bons moments, també té un desgast important".
"Així, intento prendre-ho de manera positiva: és un descans que m'ha donat la vida per tornar millor i segurament per gaudir de temps que abans no tenia", i confia a tornar als entrenaments a l'abril i no perdre's tot el que queda de temporada.
"La meva meta ara mateix és tornar a jugar abans que acabi aquesta temporada; no penso més enllà. Penso que és una bona meta, perquè els terminis, si van bé, han de ser així, i la meva idea és tornar a jugar abans de finalitzar la temporada", ha dit.