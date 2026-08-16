Adeyemi i Bisiwu mostren les cartes del Barça a Basilea

Europa Press/Contacto/Priscila Bütler
MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona va golejar (2-5) el Basilea aquest diumenge a l'Estadi Sankt Jakob-Park de la ciutat suïssa amb protagonisme per a Karim Adeyemi i Jesse Bisiwu, en un partit en què Hansi Flick va esprémer la pretemporada amb un equip més reconeixible després d'un estiu de molta Masia.
El campió de LaLiga jugarà el seu Trofeu Joan Gamper el dimecres contra l'Al-Ahly i diumenge que ve arrencarà la temporada davant de l'Elx. El preparador alemany va fer debutar Anthony Gordon, un dels fitxatges d'aquest estiu, i els reforços Adeyemi i Bisiwu, amb un doblet al descompte final, es van estrenar com a golejadors. També va ser el torn d'alguns campions del món amb Espanya com Joan Garcia i Eric Garcia de titulars.
El Barça, que va viure també el retorn de Lamine Yamal, Dani Olmo i Pau Cubarsí, va imposar un ritme més alt que el dels amistosos anteriors. Els de Flick, més reconeixibles tot i l'oportunitat concedida pel tècnic alemany a molts jugadors del Barça Atlètic i del juvenil, van tenir ocasions des del principi.
El Barça es va avançar al minut 34, just quan el Basilea semblava estirar-se i arribar a la porteria blaugrana, després d'una bona jugada i una centrada de Raphinha que va culminar Adeyemi.
El mateix brasiler i Fermín van estar a prop del 0-2, però Jean Doucouré va fer l'1-1 en una jugada desafortunada de la defensa culer. Al descans, Flick va moure la banqueta i Hamza Abdelkarim va trigar tres minuts a posar per davant els catalans, després d'un centre d'un Adeyemi que havia desbordat per la banda esquerra. Llavors, Lamine i Olmo van pujar el llistó, i Jesse Bisiwu ho va aprofitar.
Lamine va fer l'1-3 de penal, Kazeem Olaigbe va retallar també des dels onze metres, però gairebé en el temps de descompte, el jove davanter belga es va lluir amb un golàs a l'esquadra per al 2-4. El mateix Bisiwu va arrodonir la 'maneta' d'un Barça que va mostrar el seu poder a Basilea, encara pendent del mercat i d'una mica més de rodatge.