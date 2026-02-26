Frenkie de Jong estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa per una lesió muscular

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El jugador i capità del FC Barcelona Frenkie de Jong estarà entre cinc i sis setmanes de baixa a causa d'una lesió muscular, al bíceps distal de la cama dreta, que ha patit aquest dijous en l'entrenament del primer equip blaugrana.
"El jugador del primer equip Frenkie de Jong s'ha lesionat al bíceps distal de la cama dreta en l'entrenament d'aquest matí. Les proves confirmen que el temps del procés de recuperació serà entre 5 i 6 setmanes", ha anunciat el club blaugrana en un comunicat.
De Jong no podrà jugar aquest cap de setmana l'important partit de LaLiga EA Sports contra el Vila-real, aquest dissabte (16-15 hores) a l'Spotify Camp Nou, i es podria perdre uns vuit partits entre Lliga, Copa del Rei i Lliga de Campions.
Així, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, perd de cara a les pròximes setmanes una peça clau en el seu esquema al centre del camp. El neerlandès havia disputat 31 partits aquest curs i en l'últim, davant el Llevant, va marcar el seu primer gol de la temporada.
El '21' del Barça, amb 290 partits amb la samarreta blaugrana, tan sols es troba a dos partits d'igualar Phillip Cocu (292) com el neerlandès amb més partits en la història del Barça. Tot i que no s'espera que torni fins a principis d'abril segons els millors pronòstics.