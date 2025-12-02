Frenkie de Jong, baixa per al partit contra l'Atlètic de Madrid per un procés febril

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong és la gran absència en la llista de convocats de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, de cara al partit d'aquest dimarts (21.00 hores) contra l'Atlètic de Madrid per un procés febril que el deixarà fora per segon partit consecutiu, després d'haver-se perdut el duel de dissabte passat amb l'Alabès.
El club blaugrana ha anunciat aquest dimarts que el migcampista neerlandès pateix un "procés febril" que no li permetrà estar disponible per al partit contra l'Atlètic de Madrid. Aquesta baixa s'afegeix a les de Fermín López, Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen i Gavi, en què De Jong es perdrà el segon partit consecutiu després de no estar amb l'Alabès.
La convocatòria per rebre l'Atlètic de Madrid és la següent: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrens; Casadó, Olmo, Bernal, Dro, Tommy Marqués; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford i Roony Bardghji.