Francos recolza la decisió de Fifa i li demanarà que el cas Rubiales no afecti a la candidatura del Mundial 2030

BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francs, ha recolzat aquest dissabte la decisió de la Fifa de suspendre al president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i contactarà amb l'organisme internacional perquè això "no afecti en cap cas" a la candidatura per organitzar el Mundial 2030.

En declaracions a Barcelona per la sortida de la primera jornada de La Vuelta ciclista, també ha dit que acaba de demanar per carta a la RFEF que l'informi "formalment d'en quina situació queda ara, després de la suspensió de Fifa, la relació d'aquesta entitat amb el Govern d'Espanya i amb el futbol espanyol", i ha afegit que espera una resposta urgent.

Per això ha destacat que l'acció de la Fifa no implica que el Govern espanyol no segueixi emprenent accions sobre el cas, i ha criticat que Rubiales cregui que tots els altres estan equivocats: "Potser qui va en contradirecció és ell".