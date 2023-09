De la Font: "Demano perdó per unes crítiques totalment merescudes, però no haig de dimitir"

LAS ROZAS (MADRID), 1 set. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional Luis de la Fuente va demanar aquest divendres "perdó" per la seva manera d'actuar durant la passada Assemblea de la RFEF i va reconèixer que les crítiques que ha rebut "són totalment merescudes", però que no ha de "dimitir" per elles, assegurant que es va veure "desbordat" pel succeït.

"Davant la repercussió social, mediàtica i política dels meus aplaudiments a l'Assemblea, vull explicar la situació viscuda. He rebut crítiques per això i saben el que penso? Que són totalment merescudes. Ho lamento i demano perdó per elles", va assegurar De la Fuente en roda de premsa.

El tècnic de La Rioja va considerar els fets viscuts divendres passat com "injustificables". "Vaig acudir a l'Assemblea, convençut, igual que la majoria que ens trobàvem, de viure un acte protocol·lari de comiat del president, però es va transformar en una situació diferent per la qual no estava preparat", va asseverar.

"Aquests gestos no representen els meus valors ni la meva forma d'actuar en la vida, sempre he estat del costat de la igualtat i del respecte. En els meus 26 anys al futbol, els últims onze a la RFEF, sempre he tingut un comportament irreprotxable. Tots recordem el que va passar després de la final del Mundial, i ni Jenni (Hermoso) ni la resta de companyes són responsables del que allà va passar. M'agradaria passar pàgina i tornar a parlar de futbol", va resoldre el seleccionador.

"Jo crec que que no haig de dimitir, haig de demanar perdó, vaig cometre un error humà, que és inexcusable, però del que ara mateix, si pogués tornar enrere no tornaria a aquest acte. No em sento còmode que es qüestionin valors i principis que tinc tremendament interioritzats i que no són qüestionables i això em genera tensió", va explicar, respectant l'opinió referent a Yolanda Díaz, ministra en funcions de Treball i Economia Social.

"No, no m'he sentit traït per Luis Rubiales, però vaig arribar a l'Assemblea pensant que anava a ser una divisió i entrem en 'xoc' quan vam veure que no era així. No crec que sigui una traïció, però per descomptat vaig pensar que l'Assemblea aniria per una altra banda i ens trobem amb una altra cosa totalment diferent i per a mi no va ser fàcil de digerir. Va ser una situació que em va superar", va argumentar De la Font.

Aquest no va voler justificar "res" perquè el que va fer va ser "injustificable". "No vull parlar de la resta de les persones, però jo ho vaig viure desbordat, no vaig saber estar a l'altura i no vaig poder controlar aquestes emocions i en aquest context. Quan un després ja posteriorment reflexiona i es veu en les càmeres, no em reconec i realment és quan un fa aquesta anàlisi en aquesta altra perspectiva", va comentar el seleccionador.