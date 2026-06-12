Foment del Treball reclama "situar la productivitat com una prioritat de país"

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha reclamat "situar la productivitat com una prioritat de país" davant la incertesa geopolítica i l'encariment de l'energia, en un comunicat aquest divendres.
És la principal conclusió de l'Informe de Conjuntura Econòmica del juny del 2026, que han presentat el vicepresident de Foment del Treball, Joan Roget; el director d'Estudis d'Economia, Salvador Guillermo, i el president de la comissió d'Economia, Valentí Pich.
El document constata que l'economia catalana manté "una evolució positiva i continua creixent per sobre la mitjana d'Europa", tot i que alerta que aquest diferencial favorable s'està reduint.
La patronal ha afirmat que el conflicte a l'Orient Mitjà "ha tornat a situar l'energia" al centre dels riscos econòmics globals, i que la inflació és un altre element de preocupació.
D'altra banda, ha apuntat que "el mercat laboral ha millorat de manera substancial", tot i que l'economia catalana ha de passar de crear ocupació a crear més valor afegit.