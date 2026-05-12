Florentino Pérez descarta dimitir i convoca eleccions

Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Arxiu
MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha comparegut aquest dimarts davant els mitjans de comunicació per convocar eleccions i ha assegurat que s'hi presentarà per continuar liderant el 15 vegades campió d'Europa, després de descartar que hagi pensat dimitir.
"Lamento dir-vos, pel que m'expliquen per allà, que no dimitiré sinó que he demanat a la junta electoral que iniciï el procés electoral per a les eleccions a la junta directiva, a les quals ens presentarem", ha indicat Pérez en una roda de premsa a la Ciudad Deportiva del club.
L'empresari, que ha deixat clar que té "una salut perfecta", ha recalcat que ha estat treballant des de l'any 2000 "perquè els amos del club fossin els socis, a diferència del que passa en altres clubs".
"He pres aquesta decisió perquè s'ha creat una situació absurda provocada per campanyes per generar un corrent d'opinió contrari als interessos del Reial Madrid i especialment contra mi. És veritat que aprofiten que hem tingut uns resultats que no han estat els millors, però ho assumim perquè en l'esport no es guanya sempre", ha subratllat, després de queixar-se que molts "aprofiten la situació" per atacar-lo "personalment".